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降息希望所點燃的美股漲勢消退 道指短暫突破4萬點大關後回跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國主要股指周四普遍下跌，從短暫推動道瓊工業指數首次突破40,000點的漲勢中回落。路透
美國主要股指周四普遍下跌，從短暫推動道瓊工業指數首次突破40,000點的漲勢中回落。路透

美國主要股指周四普遍下跌，從短暫推動道瓊工業指數首次突破40,000點的漲勢中回落。

道瓊工業指數下跌38.62點，或0.10%，至39,869.38點；標普500指數下跌11.05點，或0.21%，至5,297.10點；那斯達克指數下跌44.07點，或0.26%，至16,698.32點。

儘管聯準會大幅升息，但美國經濟成長依然強勁，推動道指從2022年10月觸及的低點回升。投資人解讀聯準會官員周四的發言，三位官員表示，等待更多通膨放緩的證據之際應將利率保持在高位，這表示明他們不急於降息，市場在標普500指數和那斯達克100指數創收盤新高紀錄的一天後回吐了部分漲幅，最終收跌。

標普500指數11大類股裡10類收跌，只有主要消費品上漲。

Mar Vista Investment Partners執行長兼投資組合經理Silas Myers說：「目前的環境似乎集中在聯準會可能做什麼或不做什麼上，因為我們在今年初曾預期聯準會將最多降息六次，但最近調降至一或兩次。」

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，投資人押注聯準會今年將降息兩次，每次1碼或25個基點，並估計首次降息在9月的可能性為70%。

周三，華爾街三大股指均創收盤紀錄新高，此前數據顯示，美國4月消費者物價漲幅低於預期，表明通膨已恢復下降趨勢。

周四數據顯示，上周美國初請失業金人數有所下降，儘管就業增長正在降溫，但勞動市場的狀況仍然相當吃緊。

Myers補充說：「得到更多表明通膨放緩但就業卻保持增長的訊息，確實為我們過去幾天看到的漲勢築底，甚至點燃了這輪漲勢。」

沃爾瑪股價急升近7%，觸及歷史高點，此前這家零售巨擘上調2025財年度的銷售和利潤預測，押注通膨放緩將進一步提振對必需品的需求。

農業設備製造商Deere下跌4.7%，此前該公司第二次下調年度獲利預測。

瑞士保險公司安達在美國上市的股票上漲4.7%。巴菲特旗下投資公司波克夏披露持有前者價值67億美元的股份。

遊戲驛站（GameStop）和AMC Entertainment分別大跌30%和15%，這些迷因股延續周三跌勢，此前因網紅Keith Gill回歸社群媒體而連漲兩日。

指數 美國 聯準會

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