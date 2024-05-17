美國再禁26家中國公司產品 因涉新疆強迫勞動
美國政府今天宣布，將禁止26家中國紡織公司對美出口，因為這些公司的產品有涉及強迫勞動的疑慮。
法新社報導，美國「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act EntityList）這次新增的26家公司中，有21家被認定在批發市場上獲取及販售來自新疆的棉花。其餘5家也被發現採購新疆棉。
被禁對象包括中國境內棉花交易商和倉儲設施，它們多半是在新疆以外的區域運作。根據自由亞洲電台，被點名的公司包括中國中紡集團、中糧集團下屬公司等。
中國被控把超過100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族關進新疆的拘留設施，但中國官員強烈否認。
「防止維吾爾人強迫勞動法」禁止進口來自新疆的所有產品，除非企業能提供可核實的證據，證明產品的生產無涉強迫勞動。
美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，美方將繼續「讓中華人民共和國為剝削和虐待維吾爾人負起責任」。
國土安全部說，今天的公告是規模最大的一次清單擴充。新清單將於明天生效。
自由亞洲電台指出，自「防止維吾爾人強迫勞動法」2021年底生效以來，已有65家中方實體被列入美國的限制清單。
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