快訊

傅崐萁清晨率國民黨立委誓師 今必通過國會改革法案

美股道瓊盤中首度漲破4萬點大關！創本波牛市最高點 收盤小跌38點

國人每人背債27.4萬元攀新高 財部稱撥補台電讓國債鐘略升

美國再禁26家中國公司產品 因涉新疆強迫勞動

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國政府今天宣布，將禁止26家中國紡織公司對美出口，因為這些公司的產品有涉及強迫勞動的疑慮。

法新社報導，美國「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act EntityList）這次新增的26家公司中，有21家被認定在批發市場上獲取及販售來自新疆的棉花。其餘5家也被發現採購新疆棉

被禁對象包括中國境內棉花交易商和倉儲設施，它們多半是在新疆以外的區域運作。根據自由亞洲電台，被點名的公司包括中國中紡集團、中糧集團下屬公司等。

中國被控把超過100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族關進新疆的拘留設施，但中國官員強烈否認。

「防止維吾爾人強迫勞動法」禁止進口來自新疆的所有產品，除非企業能提供可核實的證據，證明產品的生產無涉強迫勞動。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，美方將繼續「讓中華人民共和國為剝削和虐待維吾爾人負起責任」。

國土安全部說，今天的公告是規模最大的一次清單擴充。新清單將於明天生效。

自由亞洲電台指出，自「防止維吾爾人強迫勞動法」2021年底生效以來，已有65家中方實體被列入美國的限制清單。

新疆棉 維吾爾 美國

延伸閱讀

台積美國廠驚傳工安意外 公司強調營運不受影響

美科技股 定期定額優選

美國非投等債 聚光

高殖利率優勢 吸睛

相關新聞

美股道瓊盤中首度漲破4萬點大關！創本波牛市最高點 收盤小跌38點

道瓊工業指數小幅收低，但盤中首次短暫突破4萬點。

美股早盤飛躍4萬點 恐慌指數降至四個月低點

道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高，標普500和那斯達克綜合指數也同步上漲，美國經濟正朝向「軟著...

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

拜登全面保護美國太陽能鏈 擴大關稅範圍

拜登政府正在推動一整套政策，來強化國內的太陽能板供應鏈；包括擴大關稅範圍，對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引，並...

日本陷入低度停滯性通膨 GDP連三季未成長、CPI 高於2%目標

日本第1季國內生產毛額（GDP）萎縮2%，且去年第4季由正成長0.1%下修到持平，加上去年第3季也是負成長，亦即過去三季...

拜登對陸電動車提高關稅是七傷拳？ 恐損耗美國汽車業

美國拜登政府宣布，將對價值180億美元的中國大陸進口商品實施更嚴格的限制，此舉可能會加劇世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢。 對於加強關稅保護從長遠來看是否有利美國汽車製造商還是有利於消費者，專家意見存在分歧，相關政策還可能波及德國及南韓，這些國家又該如何因應？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。