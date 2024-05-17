美股早盤飛躍4萬點 恐慌指數降至四個月低點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高。 （路透）
道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高。 （路透）

道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高，標普500和那斯達克綜合指數也同步上漲，美國經濟正朝向「軟著陸」的證據，激發了市場投資人的風險偏好。

道瓊工業指數16日早盤站上40,000點大關，標普500指數和那斯達克綜合指數也繼續上揚。道瓊指數於2020年11月24日收盤首度站上3萬點大關，2萬點在2017年1月25日抵達。

美股三大指數15日已一同創下歷史新高，道瓊指數15日收盤時距離40,000點已剩不到100點，因美國同日公布的4月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，促使投資人加碼押注美國聯準會（Fed）可能會在9月開始降息。

市場上個月還在質疑Fed能否成功抑制通膨，並同時防止經濟成長下滑過快，但最近一系列經濟數據已讓投資人愈發放心。

有美股恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），15日收在四個月來低點。衡量投資人預期VIX變動幅度的VVIX指數也已下降，目前接近約十年來最低水準。

Bankrate分析師洛伊爾表示：「在低失業率、利率放緩和經濟幾乎不見放慢跡象帶動下，股市持續走高。標普500企業的整體獲利預期持續升高，也有助投資人維持看好展望，並為該三大指數今年屢創新高增添柴火。」

投資人對風險的重新偏好，在其他資產類別中也都有所展現，例如比特幣價格14日觸及66,261美元的三周高點，並逐漸接近3月創下的紀錄高點73,803美元。GameStop等迷因股近期大漲，也顯示投資人風險偏好強勁。

目前股市動能強勁，且未來一、兩周並不會發生攸關利率的重大震撼事件，因此可以預料短期內美股仍將看升。

在較長期期間，由於通膨仍然太高，而經濟成長減緩，未來可能出現兩種結果。第一，是經濟最終將「硬著陸」；第二，則是通膨緩步下降，且並未使經濟停止成長，成為所謂的「金髮姑娘（不冷不熱）」狀態。目前兩種可能性都不能排除。

美國聯準會

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