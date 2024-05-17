傑克森洞年會8月22日登場 聚焦鮑爾演說

堪薩斯聯邦準備銀行15日宣布，今年的傑克森洞全球央行年會將於8月22至24日舉行，在美國4月物價降溫之際，聯準會（Fed）主席鮑爾屆時是否會調整最近「保持耐心、增強信心」的發言基調、強化市場對9月啟動降息的預期，備受關注。

堪薩斯聯準銀表示，今年傑克森洞年會將聚焦「重新評估貨幣政策的效益和傳輸」。這場盛會的重頭戲通常是Fed主席的主題演講，而Fed主席也常在這場會議發布重大決策暗示，牽動9月的決策。

鮑爾最近的發言基調，一直都是淡化接下來升息的可能性，對降息前景則是強調「耐心」與「信心」，因為第1季通膨率高於所有人預期，官員對通膨下降的信心已減弱，至於更強調「耐心」，預示目前的高利率水準將持續比原先料想的還久。

不過，美國4月CPI下滑，顯示通膨降溫恢復進展，市場也將緊盯未來兩個月的通膨指標。

今年沒有決策投票權的芝加哥聯準銀總裁古斯比15日表示，通膨仍有進一步下降的空間，降通膨之路崎嶇不平，住房通膨是他關注的一個關鍵指標。今年也沒有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里同日重申，Fed可能會在「更長一段時間內」維持利率不變。