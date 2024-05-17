傑克森洞年會8月22日登場 聚焦鮑爾演說

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

堪薩斯聯邦準備銀行15日宣布，今年的傑克森洞全球央行年會將於8月22至24日舉行，在美國4月物價降溫之際，聯準會（Fed）主席鮑爾屆時是否會調整最近「保持耐心、增強信心」的發言基調、強化市場對9月啟動降息的預期，備受關注。

堪薩斯聯準銀表示，今年傑克森洞年會將聚焦「重新評估貨幣政策的效益和傳輸」。這場盛會的重頭戲通常是Fed主席的主題演講，而Fed主席也常在這場會議發布重大決策暗示，牽動9月的決策。

鮑爾最近的發言基調，一直都是淡化接下來升息的可能性，對降息前景則是強調「耐心」與「信心」，因為第1季通膨率高於所有人預期，官員對通膨下降的信心已減弱，至於更強調「耐心」，預示目前的高利率水準將持續比原先料想的還久。

不過，美國4月CPI下滑，顯示通膨降溫恢復進展，市場也將緊盯未來兩個月的通膨指標。

今年沒有決策投票權的芝加哥聯準銀總裁古斯比15日表示，通膨仍有進一步下降的空間，降通膨之路崎嶇不平，住房通膨是他關注的一個關鍵指標。今年也沒有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里同日重申，Fed可能會在「更長一段時間內」維持利率不變。

Fed 通膨

延伸閱讀

NBA／去湖人組三巨頭？德羅展：無法拒絕效力家鄉球隊

CPI符合市場預期…台股今將大漲？ 專家：買00632R避險反而會更危險！

預示高利率將持續更久 鮑爾：抗通膨要更有耐心

台幣爆量升值1.03角 收32.312元

相關新聞

美股早盤飛躍4萬點 恐慌指數降至四個月低點

道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高，標普500和那斯達克綜合指數也同步上漲，美國經濟正朝向「軟著...

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

拜登全面保護美國太陽能鏈 擴大關稅範圍

拜登政府正在推動一整套政策，來強化國內的太陽能板供應鏈；包括擴大關稅範圍，對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引，並...

日本陷入低度停滯性通膨 GDP連三季未成長、CPI 高於2%目標

日本第1季國內生產毛額（GDP）萎縮2%，且去年第4季由正成長0.1%下修到持平，加上去年第3季也是負成長，亦即過去三季...

傑克森洞年會8月22日登場 聚焦鮑爾演說

堪薩斯聯邦準備銀行15日宣布，今年的傑克森洞全球央行年會將於8月22至24日舉行，在美國4月物價降溫之際，聯準會（Fed...

股神愛保險股 偷偷敲進安達 減持蘋果、惠普、雪佛龍等

根據最新監管文件，「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，在今年第1季賣出蘋果、惠普、雪佛龍、派拉蒙等公司的股票。而波克夏去年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。