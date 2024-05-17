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美要砸錢研發AI技術 每年投入320億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者張文馨／綜合報導

美國聯邦參議院由多數黨領袖舒默帶頭的跨黨派小組，於15日提出一份政策藍圖，計劃由國會制定法律，減輕人工智慧（AI）的潛在危害，同時每年至少投入320億美元的資金來促進這項新興技術的發展，從而領先中國大陸在內的競爭對手，促進美國經濟和國家安全。

這份長達30頁的報告建議，要增加研發經費，確保美國在AI領域持續領先，維持全球競爭力，報告鼓勵匡列320億美元的研發預算，投入非關國防的AI科技研究。

舒默表示，若北京打算投資500億美元，但美國沒有，「他們一定會超越我們」，這就是投資研發如此重要的原因。

由前Google執行長施密特（Eric Schmidt）領導的獨立委員會「國家人工智慧安全委員會」曾在2021年建議，投入320億美元在健康和能源等非國防領域。

這是參議員最終為飛速發展的AI技術進行立法的第一步。去年10月，拜登簽署了一項行政命令，針對AI可能助長錯誤訊息傳播和曝露消費者隱私制定了初步的保障措施，而業界也有自律承諾，參議員希望在此一基礎上再接再厲。

美國在設立防護欄方面的努力落後於包括歐盟在內的其他國家政府，歐盟議會今年3月批准了西方世界最全面的AI法規，禁止在工作場所和學校使用AI檢測情緒，同時限制在挑選求職申請等情況下使用AI。

歐盟 美國 議員

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