以色列上季GDP強彈14%

以色列今年首季經濟成長率大幅回彈，主要受到私人支出和投資劇增的帶動。央行預測今年經濟成長率可達2%，但景氣走向相當程度將視戰爭情況而定。

以色列中央統計局16日公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）經季節調整後的季增年率初估為14.1%，略低於路透分析師預估的15.3%。

受到去年10月以哈衝突爆發的影響，去年第4季GDP大幅萎縮，下修後的季增年率為負21.7%。

上季經濟復甦主要受到私人支出和投資大增所帶動。占該國經濟活動逾半的私人支出，上季增加26.3%，固定資產投資更大增49.2%，其中住宅投資在去年第4季驟減69%後，上季陡升290%。但統計局說，「受國安情況影響，消費和投資仍未回到戰前水準」。

彭博資訊分析，以哈衝突重創以色列外貿和營建業，但經濟受挫的最糟情況可能已近尾聲，因消費者信心正趨近戰前水準，且就業市場也漸趨穩定。3月採購經理人指數（PMI）亦重返榮枯分界之上，顯示儘管出口艱困，國內訂單和生產有所改善。

今年以國經濟成長能否保持向上動能，將視戰爭發展方向而定。