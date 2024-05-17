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股神愛保險股 偷偷敲進安達 減持蘋果、惠普、雪佛龍等

經濟日報／ 編譯葉亭均黃淑玲／綜合外電
波克夏公司近幾個月大買安達保險集團的股票。圖為波克夏公司董事長巴菲特。 （美聯社）
波克夏公司近幾個月大買安達保險集團的股票。圖為波克夏公司董事長巴菲特。 （美聯社）

根據最新監管文件，「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，在今年第1季賣出蘋果、惠普、雪佛龍、派拉蒙等公司的股票。而波克夏去年開始祕密敲進的標的，原來是安達保險集團（Chubb），不但再度凸顯巴菲特熱愛金融保險股的偏好，也顯示了他向來秉持「以便宜股價買進好公司」的價值投資哲學。

波克夏第1季再賣出2,300萬股惠普（HP）股票，出清了惠普持股。波克夏對這家公司的持股比最高曾超過10%，在去年幾季連續大量拋售後，上季終於賣光。

波克夏上季賣了1.16億股蘋果（Apple）股票。截至3月31日，對蘋果的持股數為7.89億股，價值大約1,500億美元，占波克夏投資組合的40%。而處分蘋果股票的行動已在10-Q揭露了。

影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）也遭減持5,580萬股，在上季末時剩750萬股。不過根據巴菲特本人在本月初波克夏年度股東大會上的最新說法，波克夏已完全出清派拉蒙股票。Edward Jones分析師估計，波克夏在派拉蒙的投資損失總計約18億美元。

這份最新的13F文件也揭露，波克夏上季買進保險公司安達（Chubb）股票，季末持股2,590萬股，占安達6%股權，目前價值約66億美元。如今在波克夏的前十一大持股中，有五檔是金融股，包括美銀、美國運通、穆迪、安達與花旗集團。

巴隆周刊分析，波克夏先前請求美國證管會（SEC）給予暫時不揭露這項購股行動的保密待遇，或許是因為巴菲特希望在不向其他投資人公開消息的情況下買進安達股票，以免推高股價。

安達在去年年中時股價大約每股190美元左右，今年3月末的股價約每股259美元，代表波克夏是在這一股價區間中陸續敲進。安達股價15日收盤報每股252.97美元，今年來累計漲幅約12%，略高於大盤標普500指數的11%漲幅。

這檔股票看起來便宜。根據FactSet的資料，在本周稍早，以未來12個月獲利預估來看，安達的本益比為11.3倍，低於標普500指數的20.6倍和金融股15.3倍。

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