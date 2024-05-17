日本陷入低度停滯性通膨 GDP連三季未成長、CPI 高於2%目標

日本第1季國內生產毛額（GDP）萎縮2%，且去年第4季由正成長0.1%下修到持平，加上去年第3季也是負成長，亦即過去三季經濟都不見成長，且通膨高於2%目標，顯示經濟進入低度停滯性通膨、而非正向循環的風險升高。

日本內閣府16日公布的初步數據顯示，與前一季相比再折算成年率後，日本在今年1~3月的這一季GDP萎縮2%，比彭博調查經濟專家後估計的萎縮1.2%還差，等於從去年春季之後經濟就未見成長，主因通膨升高，壓抑消費支出。儘管各界共識的腳本是今年第2季經濟將反彈，使日本銀行（央行）能夠再度升息，但第1季經濟再度陷入萎縮，凸顯出日本經濟在轉向的關鍵點上表現得相當脆弱，也導致日銀的升息決策也更加複雜，因為經濟疲軟，使日銀難以升息以抑制通膨。

日本GDP表現

過去兩年來，由於通膨高於2%，使日本實質工資持續下降，是最長的下降期，去年生活成本升幅為40年來最高。通膨達標是日本決策官員的長期目標，但官員在期待工資上升能夠促進消費支出之際，經濟卻異常疲軟，使政策出錯的風險升高。

日生基礎研究所經濟研究主管齋藤太郎表示，「日本經濟陷入停滯性通膨；經濟幾乎不見任何成長，而通膨卻居高」。這項評估與企業獲利創新高、日股大漲以及工資將大幅上升等好景背道而馳。

占經濟規模逾半的民間消費，季比萎縮0.7%，連續四季下降，也是2009年以來最長頹勢。民間需求重要指標資本支出下滑0.8%，也不如分析師原料。

齋藤指出，「個人支出是陷入停滯膨脹的最大原因。民眾並非處於儲蓄增加，未來有錢可花的模式」。

政府官員則淡化處理上季經濟萎縮的利空，認為這是一些暫時性因素造成的不利影響，包括地震，以及大發汽車認證弊案干擾汽車生產與銷售，並強調經濟仍走在於溫和上升的軌道上，並寄望薪資上漲和6月開始降低所得稅，會刺激疲軟的消費。

SMBC日興證券首席市場分析師丸山義正也認為，日本經濟已在上季觸底，「儘管服務業消費仍存在不確定性，但由於工資上漲，本季經濟肯定會反彈。」

日本GDP不如市場所料的數據發布後，日圓兌美元倒是連續第二天挺升，盤中一度升值0.8%，報153.6日圓，兩天下來已升值逾1%，且脫離市場認為當局可能進場干預的水位。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康說：「日銀不能忽視這些GDP數據。這根本不是他們可以立即再次升息的情況。」「我不認為他們可以在7月採取行動。他們須等待8月的第2季GDP數據。」