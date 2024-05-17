沃爾瑪銷售勁增 調高財測

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
沃爾瑪同店銷售表現
沃爾瑪同店銷售表現

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）上季銷售勁增，並調高全年營收與獲利預測，看準通膨減緩將助長日用品需求，而電子裝置和其他非必需消費品的買氣也可望反彈。沃爾瑪16日在紐約早盤大漲近6%，創歷史新高。

沃爾瑪16日公布，在止於4月底的年度第1季，美國營業至少一年的門市營收成長3.8%，高於華爾街預期，但比去年同期的同店銷售減緩。隨著物價漲勢趨緩，商品平均售價與一年前持平，但交易數量增加。

電子商務上季營收年增22%，是推升整體營收的驅動力，增幅比前幾季高，反映「線上訂貨、來店取貨或送貨到府」服務帶動買氣。

沃爾瑪指出，美國門市客流量增多，顧客購買的產品數量也更多，但平均每次消費金額與去年同季差不多。中高收入家庭，也就是全戶年所得至少10萬美元者，是上季驅動營收成長的主力，對生鮮雜貨買氣尤其旺。

沃爾瑪並上調全年營收和獲利預測，如今估計2025年度全年盈餘將落在原估每股2.23美元至2.37美元區間的高檔，或略高一些。全年營收成長可望達到3%~4%。對照下，分析師預測全年調整後每股盈餘為2.37美元，營收成長將近4%。

紐約股市16日早盤，沃爾瑪股價大漲近6%。截至15日收盤為止，該股今年來漲幅達14%，比美股標普500指數同時期11%的漲幅更勝一籌。

沃爾瑪財務長藍尼說：「整體經濟環境促使民眾尋求價值，我們當然是受惠者。」他並指出，商品價格與數年前相比仍偏高，但漲勢正降溫，「訂價有點受抑制」。據他觀察，購物者對食物以外的品項支出仍謹慎，許多人改買沃爾瑪自有品牌商品。同時，庫存量低，也協助推升營收和獲利。

消費者優先購買日常必需品，擱置採買非必需品，衝擊家得寶（Home Depot）、目標百貨（Target Corp.）等競爭對手業績。但隨中高收入消費者變得較精打細算，物色更划算的產品，沃爾瑪推出更多平價商品、增添新品項並裝修店面的決定，顯然已收割成果。

沃爾瑪 消費者 美國

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