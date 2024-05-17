本田押注電動車 投資金額倍增至650億美元

日本汽車大廠本田（Honda）16日說，預計在2030會計年度結束前，把電氣化策略的投資金額倍增至10兆日圓（650億美元），押注電動車買氣降溫只是暫時現象。

彭博資訊報導，本田社長三部敏宏表示，計劃在這段期間內，把電動車的投資金額擴大至650億美元，比前年4月承諾的投資金額加碼一倍，將涵蓋軟體、研發，以及在美、加、日等關鍵市場建立供應鏈等領域。本田維持在2040年前，旗下產品全面電動化的目標。

三部敏宏說，本田預計在2030年前推出七款新型電動車，計劃今年稍晚於中國大陸發售兩款電動車，並在2026年度結束前，於日本推出可交換電池的電動車。

在利率升高、政府補助退場拖累電動車買氣之際，油電車的需求升溫嘉惠了本田。

儘管本田持續增加油電車產品，預計今年售出100萬輛油電車，並為這類車型的年銷量衝上200萬輛做好準備，不過其最新的投資計畫，意味著本田仍高度看好電動車的長期發展。

三部敏宏說，全世界正走向去碳化，這個進程不會脫軌，「電動車是汽車最好的發展方向」。

供應鏈安全是本田的一大擔憂，該公司上月表示，將投入150億加幣（110億美元）於加拿大建立供應鏈，預計2028年於當地投產電動車。三部敏宏指出，本田的目標是，把北美洲的電動車製造成本削減約33%、電池採購成本降低20%。

本田有信心取得年產200萬輛電動車所需的電池供應，三部敏宏也說，有在日本設立電動車工廠的必要，但未說明細節。

本田最新宣布的投資計畫，約五分之一的金額將投入軟體研發。本田已攜手本國同業日產，在軟體等技術領域合作，以奪回在中國大陸流失的市占。日本車廠在大陸敗給當地的電動車廠，因國產車型較能符合大陸消費者特定的需求。

在大陸銷售下滑之際，本田也縮減當地人力，不過三部敏宏說，沒有放棄大陸市場的計畫。