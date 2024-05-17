訂出六年目標 微軟要供應商100%用綠能

微軟為因應碳排量大增，將要求主要供應商到2030年須100%使用再生能源。微軟坦承，當前實現氣候目標的最大挑戰，是要解決來自供應鏈和其他間接來源的排放問題。

微軟15日發布年度永續報告書表示，該公司2020年以來碳排量增加近30%，主要是興建AI和雲端運算系統運作所需的資料中心造成的。

據這份報告，以2020年為基準計算，微軟到2023年止直接和能源相關的排放量下降6.3%。不過，占微軟排放量絕大部分來自供應鏈的排放量，卻增加30.9%，使總排放量增加了29.1%。

微軟永續長梅蘭妮．中川表示，微軟將要求「特定規模、高產量的供應商，在2030年前100%使用無碳電力，為微軟提供商品和服務，「供應商行為準則」將大幅調整，相關規定將在7月起的2025會計年度之初推出，不過微軟表示還不至於放棄未能達標的供應商。

微軟說：「我們首要任務是和供應商合作，幫助他們達到這些要求。」微軟指出，他們和氣候解決方案顧問公司3Degrees合作，推出再生能源電力門戶網站Supplier REach，其中的工具依據供應商的所在地和能源負荷等因素，協助供應商採購高質量的無碳電力。

微軟在報告中也指出，用水是該公司未上軌道的另一個領域。報告說，微軟需要採取更多措施來減少用水量，並努力充實比資料中心營運所消耗更多的水。