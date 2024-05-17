訂出六年目標 微軟要供應商100%用綠能

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

微軟為因應碳排量大增，將要求主要供應商到2030年須100%使用再生能源。微軟坦承，當前實現氣候目標的最大挑戰，是要解決來自供應鏈和其他間接來源的排放問題。

微軟15日發布年度永續報告書表示，該公司2020年以來碳排量增加近30%，主要是興建AI和雲端運算系統運作所需的資料中心造成的。

據這份報告，以2020年為基準計算，微軟到2023年止直接和能源相關的排放量下降6.3%。不過，占微軟排放量絕大部分來自供應鏈的排放量，卻增加30.9%，使總排放量增加了29.1%。

微軟永續長梅蘭妮．中川表示，微軟將要求「特定規模、高產量的供應商，在2030年前100%使用無碳電力，為微軟提供商品和服務，「供應商行為準則」將大幅調整，相關規定將在7月起的2025會計年度之初推出，不過微軟表示還不至於放棄未能達標的供應商。

微軟說：「我們首要任務是和供應商合作，幫助他們達到這些要求。」微軟指出，他們和氣候解決方案顧問公司3Degrees合作，推出再生能源電力門戶網站Supplier REach，其中的工具依據供應商的所在地和能源負荷等因素，協助供應商採購高質量的無碳電力。

微軟在報告中也指出，用水是該公司未上軌道的另一個領域。報告說，微軟需要採取更多措施來減少用水量，並努力充實比資料中心營運所消耗更多的水。

再生能源 和服 永續

延伸閱讀

這波AI浪潮「非泡沫」！資策會MIC洪春暉談發展：AI PC打通最後一哩路

微軟傳要求800名中國大陸雲端與AI員工 考慮調往國外工作

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

文曄、台積大案挹注 對外投資額...前四月增61%

相關新聞

美股早盤飛躍4萬點 恐慌指數降至四個月低點

道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高，標普500和那斯達克綜合指數也同步上漲，美國經濟正朝向「軟著...

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

拜登全面保護美國太陽能鏈 擴大關稅範圍

拜登政府正在推動一整套政策，來強化國內的太陽能板供應鏈；包括擴大關稅範圍，對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引，並...

日本陷入低度停滯性通膨 GDP連三季未成長、CPI 高於2%目標

日本第1季國內生產毛額（GDP）萎縮2%，且去年第4季由正成長0.1%下修到持平，加上去年第3季也是負成長，亦即過去三季...

傑克森洞年會8月22日登場 聚焦鮑爾演說

堪薩斯聯邦準備銀行15日宣布，今年的傑克森洞全球央行年會將於8月22至24日舉行，在美國4月物價降溫之際，聯準會（Fed...

股神愛保險股 偷偷敲進安達 減持蘋果、惠普、雪佛龍等

根據最新監管文件，「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，在今年第1季賣出蘋果、惠普、雪佛龍、派拉蒙等公司的股票。而波克夏去年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。