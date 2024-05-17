思科本季財測高於預期 看好全年營收

網路設備大廠思科（Cisco Systems）上季營收下滑，但本季財測高於預期，同時調高2024年度營收預估，顯示客戶再度開始投資電腦網路設備，思科股價16日早盤開高走低。

思科在美股15日盤後公布，在4月27日止的上一季，營收比去年同期下滑約13%至127億美元，是2009年來最大衰減幅度，但仍高於市場預期的125.3億美元；淨利下滑41%至18.9億美元，相當於每股盈餘46美分。

根據思科的聲明，上季表現疲弱，主要是因為客戶是以近幾季收到的設備進行網通設備安裝。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，該公司核心的網路與企業網路事業，已經接近轉向正常化的情勢，預估過去幾年來面臨的供應鏈挑戰即將告終。

思科上季網路業務營收下滑27%至65.2億美元，但訂單成長4%，這包含了收購資安軟體業者的Splunk數據，而訂單則是未來營收的指標。