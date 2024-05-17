思科本季財測高於預期 看好全年營收

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

網路設備大廠思科（Cisco Systems）上季營收下滑，但本季財測高於預期，同時調高2024年度營收預估，顯示客戶再度開始投資電腦網路設備，思科股價16日早盤開高走低。

思科在美股15日盤後公布，在4月27日止的上一季，營收比去年同期下滑約13%至127億美元，是2009年來最大衰減幅度，但仍高於市場預期的125.3億美元；淨利下滑41%至18.9億美元，相當於每股盈餘46美分。

根據思科的聲明，上季表現疲弱，主要是因為客戶是以近幾季收到的設備進行網通設備安裝。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，該公司核心的網路與企業網路事業，已經接近轉向正常化的情勢，預估過去幾年來面臨的供應鏈挑戰即將告終。

思科上季網路業務營收下滑27%至65.2億美元，但訂單成長4%，這包含了收購資安軟體業者的Splunk數據，而訂單則是未來營收的指標。

客戶 網路 美股

延伸閱讀

中華電資安輸出海外 進軍美洲、東南亞

00944追蹤指數勝過大盤 理財達人看好：月月領高息、兼顧利得、抗跌

受惠企業支出增加 思科估Q4營收高於分析師預期

AI伺服器強勁 鴻海早盤股價漲近5%創16年高點

相關新聞

美股早盤飛躍4萬點 恐慌指數降至四個月低點

道瓊工業指數16日早盤突破40,000點關卡，再創歷史新高，標普500和那斯達克綜合指數也同步上漲，美國經濟正朝向「軟著...

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

拜登全面保護美國太陽能鏈 擴大關稅範圍

拜登政府正在推動一整套政策，來強化國內的太陽能板供應鏈；包括擴大關稅範圍，對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引，並...

日本陷入低度停滯性通膨 GDP連三季未成長、CPI 高於2%目標

日本第1季國內生產毛額（GDP）萎縮2%，且去年第4季由正成長0.1%下修到持平，加上去年第3季也是負成長，亦即過去三季...

傑克森洞年會8月22日登場 聚焦鮑爾演說

堪薩斯聯邦準備銀行15日宣布，今年的傑克森洞全球央行年會將於8月22至24日舉行，在美國4月物價降溫之際，聯準會（Fed...

股神愛保險股 偷偷敲進安達 減持蘋果、惠普、雪佛龍等

根據最新監管文件，「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，在今年第1季賣出蘋果、惠普、雪佛龍、派拉蒙等公司的股票。而波克夏去年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。