駐英代表姚金祥訪亞美尼亞 簽署台灣與歐銀合作案

中央社／ 倫敦16日專電

駐英國代表姚金祥14至16日出席歐洲復興開發銀行（EBRD）在亞美尼亞舉行的理事會年會暨商業論壇，期間與EBRD簽署兩項協助難民的合作案，彰顯Taiwan Can Help精神。

近年亞美尼亞及亞塞拜然的邊境武裝衝突導致逾10萬難民湧入亞美尼亞。駐英國代表處表示，台灣與EBRD合作，支持亞美尼亞的TUMO創新科技中心以及國家財稅委員會（SRC）提供資訊科技學習資源，以增進難民與青少年的能力建構、協助他們融入當地就業市場。

EBRD總部位於倫敦，歷年來與台灣有多項跨國合作。姚金祥率台灣代表團出席EBRD在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）召開的會議，團員包括國際合作發展基金會秘書長李朝成、財政部等政府機關代表，以及10多位產業界人士。

駐英代表處指出，姚金祥在EBRD的捐助國大會表示，台灣堅定支持烏克蘭人民，台灣與烏克蘭皆處於捍衛民主的前線。台灣與EBRD合作，在物流運輸、難民融入、設立多邊保險機制等領域支援烏克蘭，也期盼能持續參與烏克蘭重建及產業復甦。

姚金祥另於EBRD的貿易促進機制（TradeFacilitation Programme）論壇開幕式致詞，傳達台灣支持增進貿易便捷化、促進全球貿易。即將卸任的EBRD貿易促進機制處長普茲（Rudolf Putz）特別在晚宴感謝台灣的長年支持。

姚金祥並接受「全球貿易金融」雜誌（TradeFinance Global）專訪，提到台灣在半導體、資通訊、高機能紡織等多項產業領域，在國際供應鏈扮演要角，台灣廠商對外貿易及赴海外投資的機會持續上升。

台灣4月初遭逢強震。姚金祥代表台灣感謝EBRD總裁芮諾-巴索（Odile Renaud-Basso）當時立即對台灣表達關心和慰問。台灣方面並祝賀芮諾-巴索今年獲選連任總裁，對雙方持續強化合作表示期待。

駐英代表處指出，台灣1991年起與EBRD建立密切合作關係，多年來透過技術合作及共同融資基金，在受援國累計執行超過400項發展與投資計畫，推動市場經濟、綠色能源、數位轉型、民主化、永續發展等目標，同時藉由EBRD平台，協助台灣產業開拓海外市場商機。

亞美尼亞 烏克蘭 難民

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