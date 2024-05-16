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台灣阿根廷簽觀光合作意向書 看好市場潛力

中央社／ 布宜諾斯艾利斯16日專電

台灣觀光協會與阿根廷觀光旅遊企業協會聯合會（FAEVYT）15日簽署合作意向書，看好長線旅遊市場潛力，雙方將合作加深旅遊業者交流和增加雙方旅客到訪量。

簽約儀式於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，在駐阿根廷代表謝妙宏見證下，台灣觀光協會會長葉菊蘭透過影片和阿根廷觀光旅遊企業協會聯合會會長德亞（Andrés Deyá）完成簽署。

德亞表示，透過合作意向書，阿根廷旅遊機構有新契機開拓新市場，也歡迎台灣參與拉丁美洲最大旅遊展。另因應氣候變化，生態旅遊工作開發也是聯合會努力方向之一。

德亞接受記者採訪時說，台灣訪客相較其他國家停留阿根廷旅遊時間更長，阿根廷觀光市場十分歡迎長線旅遊客群，除了最受歡迎的觀光地點布宜諾斯艾利斯外，近年來阿根廷北部省分如沙爾塔（Salta）和葡萄酒產地地區，國外旅客比例增加，十分歡迎台灣觀光客來訪。

葉菊蘭表示，台阿雙方市場仍具備大幅開發旅客互訪數的潛力，台灣島國有充沛的地理變化環境，與阿根廷擁有截然不同的景色，希望透過雙方機構專業觀光產業交流，提升在當地的知名度，也能間接促進經濟效益。

謝妙宏邀阿根廷當地旅遊業者，針對生態旅遊市場，提供到台灣旅遊和研習計畫，台阿雙方能彼此交流經驗。

葉菊蘭 阿根廷

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