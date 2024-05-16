史上頭一遭！美股3大指數前市收盤同步上攻 道瓊站上4萬點大關

美股三大指數前市收盤同步攻上歷史新高，16日道瓊工業指數開盤後一小時總算站上4萬點，上漲93點，至40,000.54點。

標普500指數漲0.06%、那斯達克指數平盤游走。費城半導體指數漲0.2%、台積電ADR跌0.7%，輝達大漲0.8%。

隨著美國4月通膨數據的降溫，緩解了利率更高更久的疑慮，芝商所FedWatch工具如今顯示，聯準會在9月降息的機率突破70%，對最高7月降息的押注也已提高。

企業消息方面，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上季的營收、獲利、與同店銷售全數超越市場預期，帶動股價早盤大漲近6%。

股神巴菲特執掌的波克夏公司揭露，持有保險業者安達價值67億美元股票，激勵安達早盤漲近4%。