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打擊陸企洗產地 美將恢復對東南亞4國太陽能產品徵收關稅
財聯社報導，當地時間周四一早，美國白宮官網發布公告，為支持美國太陽能製造業，抗衡中國不公平貿易行為，決定採取多項措施，包括取消雙面太陽能電池板模組的關稅豁免，立即開始重新加徵14.25％關稅。
值得一提的是，本周二（5月14日）白宮剛剛宣布，在原有對陸301關稅基礎上，對價值180億美元的中國進口商品加徵關稅，其中太陽能電池（無論是否組裝成件）面臨的關稅將從25％提高至50％。
白宮在周四的文件中宣布，自2022年6月開始的柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南部分太陽能產品進口免稅政策，將於今年6月6日到期後結束。而且要求豁免期間進口的太陽能產品，必須於半年內組裝，避免商界提前儲備存貨。
2018年時，美國川普政府引入了目前的進口太陽能關稅政策，在2022年到期後又獲得拜登政府延長4年。後續拜登政府給予了一些豁免措施，目的在確保美國大型基建專案能夠繼續建設。當時獲得關稅豁免的有雙面太陽能電池板，以及來自東南亞四國的部分進口太陽能元件和太陽能電池。
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