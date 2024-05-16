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最糟情況已近尾聲？以色列上季GDP強彈14.1% 復甦能否持續全看「這關鍵」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
以哈衝突去年爆發以來，重創以色列外貿和營建業，但以色列GDP在去年最後一季劇降21.7%後，今年第1季強彈14.1%，最糟情況可能已近尾聲。路透
以哈衝突去年爆發以來，重創以色列外貿和營建業，但以色列GDP在去年最後一季劇降21.7%後，今年第1季強彈14.1%，最糟情況可能已近尾聲。路透

以色列今年首季經濟成長率大幅回彈，主要受到私人支出和投資劇增的帶動。央行預測今年經濟成長率可達2%，但景氣走向相當程度將視戰爭情況而定

以色列中央統計局16日公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）經季節調整後的季增年率初估為14.1%，略低於路透分析師預估的15.3%。受到去年10月以哈衝突爆發的影響，去年第4季GDP大幅萎縮，下修後的季增年率為負21.7%。

上季經濟復甦主要受到私人支出和投資大增所帶動。占該國經濟活動逾半的私人支出，上季增加26.3%，固定資產投資更大增49.2%，其中住宅投資在去年第4季驟減69%後，上季陡升290%。但統計局說，「受國安情況影響，消費和投資仍未回到戰前水準」。

彭博資訊分析，以哈衝突重創以色列外貿和營建業，但經濟受挫的最糟情況可能已近尾聲，因消費者信心正趨近戰前水準，且就業市場也漸趨穩定。3月採購經理人指數（PMI）亦重返榮枯分界之上，顯示儘管出口艱困，國內訂單和生產有所改善。

今年以國經濟成長能否保持向上動能，將視戰爭發展方向而定。標普全球評等機構預測，若戰事持續到年底但範圍不再擴大，以色列全年經濟成長率仍只有0.5%，低於央行和財政部分別預測的2%和1.6%。

雖然以色列經濟有所成長，但出口仍顯疲弱，上季出口總額又減11%，進口則增加33%。此外，由於近月來政府支出劇增，3月以來謝克爾兌美元匯率已貶值逾4%，是彭博資訊追蹤的一籃子貨幣當中，表現倒數第三。

以哈衝突去年爆發以來，重創以色列外貿和營建業，但最糟情況可能已近尾聲。路透
以哈衝突去年爆發以來，重創以色列外貿和營建業，但最糟情況可能已近尾聲。路透

以色列 成長率 戰爭 消費者

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