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追隨美股創紀錄漲勢 亞股普遍收紅

中央社／ 香港16日綜合外電報導
美國公布4月消費者物價指數（CPI）顯示通膨降溫，引發投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息兩次的猜測，亞洲股市今天追隨美股走高。圖／聯合報系資料庫
美國公布4月消費者物價指數（CPI）顯示通膨降溫，引發投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息兩次的猜測，亞洲股市今天追隨美股走高。圖／聯合報系資料庫

美國公布4月消費者物價指數CPI）顯示通膨降溫，引發投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息兩次的猜測，激勵美國股市3大指數創下新高，亞洲股市今天追隨美股走高。

法新社報導，美國通膨降溫的消息使華爾街股市3大指數創下新高，遠低於預期的零售銷售數據顯示消費者支出放緩，進一步提振信心。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增率3.4%，符合市場預期但增幅較3月小，終止連續3個月高於預期的情況。CPI先前連續3個月高於預期，迫使投資人下修降息的希望。

聯準會有望在年底前降低2次借款成本，較之前預測的1次有所增加，但比1月預估的6次少得多。

艾維克合夥公司（Evercore）副董事長古哈（Krishna Guha）表示：「我們認為4月的數據與通膨動態的走向一致，在實體經濟放緩的情況下，可能會在9月降息，隨後在12月再次降息。」

一份顯示出4月零售銷售持平的報告也增添樂觀情緒。

投資人將最新數據視為市場反彈的理由，昨天的道瓊工業指數、標準普爾500指數和那斯達克指數創下新高。

亞洲股市今天延續美股漲勢，香港股市在昨天休市後強勁回歸、上海、雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市皆收漲。

儘管數據顯示日本經濟第一季的萎縮幅度高於預期，東京股市今天仍然上揚。

CPI Fed 指數 美國 聯準會 通膨

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