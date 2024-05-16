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去年下市...東芝今宣布裁員4000人 私募基金新東家加速整頓

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
東芝16日宣布，將在日本國內裁員4,000人，以加速組織重建。圖／路透
東芝16日宣布，將在日本國內裁員4,000人，以加速組織重建。圖／路透

日本東芝公司（Toshiba）16日宣布，將在日本國內裁員4,000人，在新東家入主後加速重建。

路透報導，東芝16日表示，今後將把總部機能從東京都心遷移到東京西方的神奈川縣川崎市，並且未來三年將以營業利潤率10%為目標。

這家電機大廠去年12月因被私募基金日本產業夥伴（JIP）為首集團以130億美元價碼併購，而從東京股市下市，使這家公司過去十年的醜聞和經營動盪終於劃下句點。

東芝在新東家精心策劃下所做的東山再起努力，被視為對日本私募基金的一場測試；這些基金過去因以貪婪出名，而被稱之為「禿鷹」。但在企業文化以保守著稱的日本，私募基金正逐漸變成想拋棄非核心資產或缺乏繼承人的公司的一個選項。

日企最近幾個月吹起一波裁員潮，包括底片製造商柯尼卡美能達、化妝品大廠資生堂和電子大廠歐姆龍，都相繼宣布裁員。

日本 東京 東芝

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