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英永續政策不明 調查：恐失數千億英鎊綠色金融投資

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

一項針對100家金融服務企業進行的調查今天指出，由於英國政府未能提出支持向低碳經濟轉型的明確政策，可能導致數千億英鎊投資流失。

路透社報導，英國永續投資與金融協會（UK Sustainable Investment and Finance Association, UKSIF）表示，英國將自身定位為永續金融的世界領導者，但由於缺乏政策制定者明確的支持，領導地位正受到威脅。

調查中2/3的企業表示，已經轉移或計劃將投資移出英國，投入更加支持其永續目標的市場。這些公司年營業額總計為1兆英鎊（約新台幣40.64兆元），其中綠色投資達到2000億英鎊（約新台幣8.13兆元）。

UKSIF執行長亞歷山大（James Alexander）指出，英國正處於「關鍵的轉折點」，可能從數以10億計英鎊的投資中獲益，或是「趕走英國亟需的私人資本」。

UKSIF表示，英國遲遲未能實施綠色分類標準，以及在採用國際永續準則委員會（International Sustainability Standards Board）企業氣候報告等國際標準方面進展緩慢，這些都是投資人希望英國加快腳步的部分。

亞歷山大呼籲引進強制性企業轉型計畫，進一步釐清退休金計畫在氣候金融方面的信託義務，並推動將生物多樣性納入監理制度。

UKSIF說，這些行動可以為國家經濟帶來約1000億英鎊（約新台幣4.06兆元）的投資，95%的受訪者表示，如果英國政府實施有利的政策，它們將增加投資。

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