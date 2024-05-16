關稅調高後…美國又宣布新政策 將強化太陽能產業

據美國之音報導，白宮16日宣佈將採取新措施，加強美國太陽能製造業，保護企業及工人免受中國不公平貿易行為的影響。

新措施包括不再將雙面太陽能模組排除在關稅之外，恢復對東南亞四國的太陽能產品徵收關稅，監測進口激增和供應過剩，支持國內太陽能晶圓和電池製造的技術開發等。

白宮的文件指出，來自東南亞的太陽能組件在2023年進口量激增，中國製造商發現並利用這一地區，以規避反傾銷和反補貼稅措施。拜登當局表示，能源部和商務部將密切監控進口模式，以確保美國市場不會過度飽和。

報導指出，經長年補貼，中國佔據全球太陽能組件產能80%，導致供應過剩，全球價格暴跌，迫使貿易夥伴徵收進口關稅，以避免被低成本設備淹沒。

路透引述能源行業諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）分析師孫懷硯（Huaiyan Sun）的觀察，由於供過於求，2023年中國太陽能電池板成品價格下降42%，使中國太陽能電池板比美國製造的設備便宜60%以上，而一些製造商為保住市場份額，賠本接受訂單。

拜登政府14日宣佈將調高中國大陸太陽能電池的進口稅，從25%提高到50%。據財聯社15日訪問的多家大陸太陽能光電企業，其皆表示，此次對太陽能電池加徵關稅，對大陸太陽能光電企業基本沒有影響，「從內容來看，主要是針對從中國進口的太陽能光電電池組件，沒提及從東南亞進口的產品。目前公司都是從東南亞出貨到美國。」