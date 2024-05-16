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宣布星鏈服務啟用 印尼部長曝：馬斯克19日將來訪

中央社／ 雅加達16日綜合外電報導
據2名印尼部長說法，美國科技業巨賈馬斯克19日將來到印尼，宣布他的美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈（Starlink）衛星服務正式在當地推出。圖／美聯社
據2名印尼部長說法，美國科技業巨賈馬斯克19日將來到印尼，宣布他的美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈（Starlink）衛星服務正式在當地推出。圖／美聯社

根據2名印尼部長說法，美國科技業巨賈馬斯克19日將來到印尼，宣布他的美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈（Starlink）衛星服務正式在當地推出。

路透社報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）的緊密盟友、印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）表示，馬斯克（Elon Musk）將與佐科威一同在印尼度假勝地峇里島（Bali）宣布星鏈服務啟用。

儘管印尼官員先前曾有幾次宣布馬斯克將來訪，為了出席活動或討論他的電動車公司特斯拉（Tesla）可能的投資案；但這次若成行，將是馬斯克首次親自訪問印尼。

盧胡特在昨天發布的聲明中還說，馬斯克也預計在峇里島舉行的世界水資源論壇（World Water Forum）上致詞。

印尼通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）今天則告訴路透社，星鏈的啟用典禮將在峇里島首府登巴薩（Denpasar）的一家診所舉行，屆時馬斯克預計簽署一份為醫療部門提供連線的協議。

布迪上週對路透社表示，星鏈本月稍早已取得許可，能夠在印尼提供商業網路連線服務給零售消費者。

路透社無法立即連絡上星鏈在印尼代表來確認馬斯克將來訪。星鏈美國總公司則因下班時間而未立即回覆詢問的電子郵件。

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