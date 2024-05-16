日本年薪排行出爐！科技業工程師被台灣屌打？地位落差超大

台灣科技業薪資水位高，近年更帶動不少學生第一志願轉戰理工科。不過，日本高年薪職業排行截然不同，電子工程師完全沒出現於前10名，讓網友驚呼「台灣科技業工程師薪水屌打日本」。

有網友以「台灣科技業工程師薪水屌打日本工程師」」為題在Dcard發文，秀出日本年薪排名，他觀察到高薪都偏向傳統行業，「跟台灣工程師的薪水相比之下，日本的工程師不知道排到哪裡去」。

根據日媒「The Gold Online」14日報導，日本官方公布「2023年工資結構基本統計調查」排行顯示，高薪前5名依序為，飛機飛行員年收約1779萬日圓 (約新台幣近370萬元）；醫師年收約1436萬日圓（約新台幣近300萬元）；法務年收約1121萬日圓（約新台幣230萬元）；大學教授年收約1074萬日圓（約新台幣220萬元）；金融保險從事者年收約947萬日圓（約新台幣近200萬元）。

然而，電子工程師列在第14名，年收約688萬日圓（約新台幣140萬元）。

有台灣網友猜說「應該是因為我們一些高薪的產業他們都很弱吧，比方說IC設計、晶圓代工等」，內行人則反駁前者推測「超級外行！你覺得台積電是代工，事實上台積電是半壟斷，壟到韓國三星發不出年終、壟到Intel技術被超過」。

其他網友表示，「當年各國政府選擇投資的產業不同罷了」、「日本是文組社會，和台灣相反」、「我以為台灣科技業屌打日本是常識」。

不過，也有人認為「日本凍漲薪水30年外加貨幣貶值五成，拿日本比實在沒意義」、「正常啊，日本階級第一等商業、金融，工程師三等都排不上」、「日本在醫療及法律服務方面的薪資，比台灣多出不少」。