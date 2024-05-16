東南亞最大叫車業者Grab上調財測 有望首次全年獲利

總部在新加坡的叫車公司Grab上季經調整後出現獲利，為連續第三季盈餘，並且預期將首度全年獲利，主要歸功於撙節有成，以及上季東南亞的國際旅客爭相使用Grab的服務。

Grab今（16）日公布，上季經調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為6,200萬美元，遠優於分析師預期的2,970萬美元，也扭轉去年同期的虧損6,700萬美元。

上季集團營收年增24%至6.53億美元，其中，外送服務營收成長19%至3.5億美元，叫車事業成長27%至2.47億美元。

Grab也上調今年獲利展望，經調整後EBITDA將由原估的1.8億～2.0億美元，提高到2.5億～2.7億美元，扭轉去年虧損2,200萬美元局面。全年營收預測區間則維持在27億～27.5億美元，年增率介於14%～17%。

Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）說：「我們推動平價且可信的服務，正吸引更多人到我們的平台，也提高下單頻率。」

儘管Grab為經調整後才獲利，仍是這家東南亞叫車與外送龍頭的重要一步，向投資人證明能賺到錢，也能持續成長。

在多年砸錢壯大市占並抵禦競爭後，Grab現在試圖達成持續穩定獲利，已裁減數千名人力，節約開支。

本周稍早，Uber和foodpanda母公司Delivery Hero談妥併購協議，以9.5億美元收購台灣foodpanda事業，終結Uber和foodpanda在台灣市場的激烈競爭。彭博今年2月曾報導，Grab今年與GoTo又重新談起核心事業合併的可能性。Grab也曾商討收購東南亞好幾個市場的foodpanda事業，但沒有結果。