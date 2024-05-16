快訊

年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國用第三國課稅抵制中國？ 墨比爾斯：可能性微乎其微

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「新興市場教父」墨比爾斯說，美國不太可能透過對第三國課稅，來遏制大陸透過這些國家將產品輸入美國。圖／路透
「新興市場教父」墨比爾斯說，美國不太可能透過對第三國課稅，來遏制大陸透過這些國家將產品輸入美國。圖／路透

有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）說，美國透過向墨西哥和東南亞的進口貨品課徵關稅，來遏制中國大陸公司使用這些管道將產品輸入美國的可能性「微乎其微」，因為這將加劇美國自己的通膨

彭博資訊報導，墨比爾斯15日受訪時說，鑒於美國目前仍有大量產品是大陸製造，「如果你對中國貿易施加太多限制，美國國內的通膨率將會上升」。

在提到美國最近對大陸加徵的關稅時，墨比爾斯表示，「這短期內會對中國不利，但長期來講，我懷疑它不會有太大影響，因為陸企在規避限制上『很有創意』」。

此外，他也提到，由於美國和墨西哥簽有自由貿易協議，這將讓美國很難對該國課徵關稅。

墨西哥 新興市場 美國 通膨

延伸閱讀

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

拜登祭重稅 克魯曼：防範「中國衝擊2.0」 別無他法

德、瑞典警告歐盟：別跟進美對中課重稅

戴琪：中國電動車若試圖規避關稅 繞道墨西哥進美國可能挨罰

相關新聞

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

美國用第三國課稅抵制中國？ 墨比爾斯：可能性微乎其微

有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）說，美國透過向墨西哥和東南亞的進口貨品課徵關稅，來遏...

美國4月CPI數據意外提前30分鐘發布 當局正全面調查

美國勞工部勞工統計局（BLS）表示，15日不慎提前30分鐘發布4月消費者物價指數（CPI）數據，正展開全面調查。

陸商務部再駁產能過剩 將對美提高關稅採必要措施

大陸商務部16日下午舉行記者會，就外界持續關注美國提高關稅、產能過剩等問題，大陸商務部發言人何亞東表示，中方堅決反對並已...

東南亞最大叫車業者Grab上調財測 有望首次全年獲利

總部在新加坡的叫車公司Grab上季經調整後出現獲利，為連續第三季盈餘，並且預期將首度全年獲利，主要歸功於撙節有成，以及上...

橋水創辦人達里歐警告 美債務過高可能衝擊美債市場

橋水（Bridgewater）創辦人達里歐接受英國金融時報專訪時警告，美國政府不斷上升的債務可能衝擊美國公債，他主張投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。