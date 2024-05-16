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美國用第三國課稅抵制中國？ 墨比爾斯：可能性微乎其微
有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）說，美國透過向墨西哥和東南亞的進口貨品課徵關稅，來遏制中國大陸公司使用這些管道將產品輸入美國的可能性「微乎其微」，因為這將加劇美國自己的通膨。
彭博資訊報導，墨比爾斯15日受訪時說，鑒於美國目前仍有大量產品是大陸製造，「如果你對中國貿易施加太多限制，美國國內的通膨率將會上升」。
在提到美國最近對大陸加徵的關稅時，墨比爾斯表示，「這短期內會對中國不利，但長期來講，我懷疑它不會有太大影響，因為陸企在規避限制上『很有創意』」。
此外，他也提到，由於美國和墨西哥簽有自由貿易協議，這將讓美國很難對該國課徵關稅。
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