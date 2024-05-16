新的通膨威脅出現！大宗商品價格觸逾一年來最高

追蹤24種能源、金屬和農產品合約的彭博大宗商品現貨指數，周三小幅上漲，攀到2023年4月以來最高，這項重要的原物料價格指標升高，恐將有礙各國央行抑制通膨的努力。

由於部分市場的供應中斷、地緣政治的緊張局勢加劇，以及對通膨可能居高不下進行避險操作等等因素共同作用，原物料價格今年來一路向上。大宗商品現貨指數裡的重要成分原油，在很大程度上受惠於市場的強勁需求以及外界擔心中東供應恐將中斷；黃金和白銀等貴金屬重新引起避險投資人的興趣；銅價也步步高升。

美國周三公布的4月消費者物價指數，月比攀升0.3%，年比上漲3.4%。勞工統計局在報告裡說，住房和汽油占漲幅的70%以上。

Cayler Capital營運長Sam Vogel四月中旬發電郵說：「整體而言，大宗商品價格反彈，反映出需求依然強勁但供應限制明顯、處於周期後段的經濟環境。」特別就石油而言，這家大宗商品交易顧問公司預計，「今年下半年供需高度匹配且穩定」。

儘管如此，彭博大宗商品現貨指數仍低於新冠疫情第三年夏季曾觸及的峰值，當時大規模的刺激性支出和供應鏈普遍存在的瓶頸推動價格走高。2022年的那波漲勢主要是俄烏戰爭顛覆天然氣和穀物合約，導致這兩者漲價。