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美國4月CPI數據意外提前30分鐘發布 當局正全面調查

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國15日不慎提前30分鐘發布4月消費者物價指數（CPI）數據，正展開全面調查。美聯社
美國15日不慎提前30分鐘發布4月消費者物價指數（CPI）數據，正展開全面調查。美聯社

美國勞工部勞工統計局（BLS）表示，15日不慎提前30分鐘發布4月消費者物價指數（CPI）數據，正展開全面調查。

美國勞工部向來會在美東時間上午8時30分公布CPI數據，4月CPI為美東時間15日上午8時30分發布，並遵守的嚴格協議，避免提前發布，因為這些數據廣受華爾街投資人和央行官員的密切關注。

不過，負責編纂CPI數據的BLS，15日晚間在網站發表聲明表示，「在今天的CPI和實際收入數據發布之前，BLS不慎提前約30分鐘，在網站上傳一個檔案子集」 。

BLS表示，已通報這起事件，給白宮預算管理局（OMB）與勞工部檢察長辦公室，「 BLS嚴肅對待數據安全問題，正對程序和內控進行全面調查，以確保此類事件不再發生」。

一個月前，彭博資訊才披露，BLS一位經濟學家針對與一項美國通膨指標有關的數據，和摩根大通和貝萊德等華爾街大公司溝通，引發各界質疑經濟資訊管道的公平性。現在這起最新事件，可能促使外界更深入而廣泛審視經濟數據發布事宜。

CPI 美國

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