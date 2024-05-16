Netflix廣告版用戶增至4,000萬人 四個月幾乎翻倍 成廣告界新勢力

美國影音串流巨擘Netflix在15日表示，較便宜的廣告版方案每月活躍用戶已達到4,000萬人，比1月公布的人數幾近倍增，並將推出自家廣告技術平台，不再和微軟合作，顯示其規模已大到廣告業者無法忽視的程度，將加入競逐廣告預算的行列。

Netflix廣告總裁萊恩哈德（Amy Reinhart）說，2022年11月推出的廣告版方案，每月活躍用戶達4,000萬人，遠高於去年同期的500萬人，相較於1月公布的2,300萬人更幾乎倍增，且40%的新註冊都來自擁有廣告版方案的國家或地區，逾70%的廣告版用戶每月觀賞超過10小時節目。

Netflix廣告版方案月費6.99美元，標準的無廣告版方案月費則為15.49美元。

Netflix也表示，將推出自家廣告技術平台，不再和微軟合作，微軟仍將是程式廣告夥伴，但將加入The Trade Desk、Google Dislay & Video 360及Magnite等其他科技公司的行列，協助加速自動化廣告銷售。該公司今年稍後將在加拿大測試其廣告技術平台，計劃明年第2季底前在美國推出，目標是明年底前在世界各地上線。

Netflix希望讓廣告銷售成為新的主要廣告來源，入採用自家平台，將讓廣告商有更多購買廣告的方式，也能自行評估廣告效益。

Evercore ISI分析師團隊認為，Netflix廣告版活躍用戶今年底前超越5,000萬人的「路徑明確」，「根據我們和廣告主過去一年來的討論，在Netflix跨越5,000萬人門檻時，將成為廣告主行銷預算的關鍵一環」。

Netflix同日也宣布，將歷來首度在耶誕日實況轉播兩場美式足球聯盟（NFL）的賽事，進一步跨足運動賽事實況轉播。該公司過去一年已不斷實驗實況轉播，以擴增客戶的娛樂選項，並提高對廣告主的吸引力。