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中國富豪洗錢置產 法國法院沒收9間波爾多酒莊

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導

法國法院今天裁定，沒收中國大亨收購的9間波爾多（Bordeaux）葡萄酒莊，理由是使用中國政府資金從事洗錢。

法新社報導，現年63歲的曲乃傑是海昌集團負責人，這間位在中國東北大連的貿易和航運公司，也涉足房地產、旅遊和農業。

波爾多是法國最著名的葡萄酒產區之一，眾多中國投資者在2010年代初收購當地酒莊，海昌集團是其中規模最大的一家。

曲乃傑遭判處3年徒刑但獲緩刑，併科罰款100萬歐元（新台幣3489萬元）。這項罰款比檢察官要求的高出40萬歐元，檢察官曾要求判處4年緩刑。

中國審計署表示，海昌集團獲准以國家公共資金購買外國科技，但卻購買法國的葡萄酒莊。

法國警方發現稅務詐欺和使用偽造文件等證據，包括從中國工商銀行巴黎分行所獲得的3000萬歐元貸款後，在2018年查封了這些酒莊。

這些酒莊透過一連串精心命名、位於避稅天堂英屬維京群島（British Virgin Islands）上的空殼公司，登記在曲乃傑妻子於香港的名下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國 罰款 葡萄酒

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