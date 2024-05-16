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AI伺服器需求大噴發！戴爾市值突破1,000億美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
戴爾（Dell）股價15日狂漲逾11%至新高水準，市值突破1,000億美元大關。路透
戴爾（Dell）股價15日狂漲逾11%至新高水準，市值突破1,000億美元大關。路透

戴爾（Dell）股價15日狂漲逾11%至創新高水準，市值突破1,000億美元大關，主因是摩根士丹利（大摩）認為該公司的人工智慧（AI）伺服器動能為所有代工廠最強，明年2月前的AI伺服器營收有望達到100億美元，與廣達認為「AI伺服器出貨將爆發」的說法相呼應。

戴爾股價15日一度衝上150.28美元的新高價，終場收漲11.2%至149.16美元，市值增至1,064.7億美元，為2018年掛牌上市以來首度衝破千億美元。戴爾股價今年來已漲逾99%。

大摩分析師伍德林（Erik Woodring）表示，「我們的客戶和供應鏈確認顯示，戴爾的AI伺服器與儲存事業動能正強於我們先前預設」，「整體而言，我們聽到的戴爾AI伺服器動能，比所有其他代工廠還強」，成為戴爾股價的最新多頭論據。

他預期，戴爾止於明年2月的2025年度將賺進約100億美元的AI伺服器營收，且AI伺服器成長應能延續到明年，大摩認為戴爾「AI伺服器的關鍵勝利」為來自特斯拉的訂單，今年可能上看8,000~10,000台伺服器。他調高戴爾股價的目標價，從128美元提高到152美元，並以該股為首選股。

戴爾的營運動能似乎還有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的加持。黃仁勳在3月年度開發者大會上說，「各位將需要一座AI工廠」，「在打造非常大規模端對端系統方面，沒有企業比得上戴爾」，戴爾執行長「戴爾也在場，他很樂意接受各位的訂單」。

伍德林說，由於輝達繪圖處理器（GPU）和AI伺服器備貨量快速成長，很難確切預測成長率，但他對戴爾的信心來自多個理由，包括AI伺服器需求增強、戴爾的市占率日益提高。他表示，一份調查顯示，四成的受訪企業資訊長都正在評估、或有意評估戴爾的產品，戴爾也可能有能力銷售更高價的產品給客戶，並「附加」數據儲存等額外硬體。

另一方面，微軟下周發表Windows系統的新效能時，有望提振個人電腦（PC）買氣，伍德林認為，PC產業恢復成長、超乎市場的低預期，也將嘉惠戴爾，「我們維持看好PC市場復甦，我們在資訊漲與通路調查不只聽到升級與換機需求，還有代工廠最近幾個月上調筆電備貨量」。

客戶 市占率 成長率

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