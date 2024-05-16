受惠企業支出增加 思科估Q4營收高於分析師預期
美國網路設備大廠思科系統（Cisco Systems）今天預測第4季營收高於分析師估計，主要是思科受惠企業支出增加，以及供應鏈緊縮情形緩解。
路透社報導，思科一直努力降低對其龐大網路設備業務的依賴，這項業務近幾年受累於供應鏈問題和疫情後需求減緩。
由於企業正試圖滿足不斷成長的人工智慧（AI）和雲端運算需求，近幾季以來，思科因企業支出增加而受惠。
思科預測第4季營收介於134億至136億美元，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師估計思科第4季營收132.3億美元。
第3季營收下滑13%至127億美元，但超越預期的125.3億美元。思科為加強網路安全能力併購的資安公司Splunk貢獻4.13億美元。
思科為消化庫存，已連續兩季營收下降。
經調整後，思科第3季每股獲利0.88美元，高於原估的0.82美元。
思科財務長赫倫（Scott Herren）表示：「客戶消費過去幾季出貨的設備，符合我們的預期，我們正見到需求趨穩。收購Splunk將成為我們進一步成長的推動力。」
思科今天盤後股價漲約4.7%，報51.98美元。在財報公布前，思科今年迄今累跌約2%，表現遠不如標準普爾500指數同期的11%漲幅。
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