照片等遭詐騙廣告冒用 日本富豪控告Meta等法人

日本企業家前澤友作昨天就社群媒體上出現冒用名人照片等資訊的投資詐騙廣告問題，向東京地方法院提起訴訟，要求Meta與Facebook Japan合同公司提供損害賠償1日圓。

前澤昨天透過自己在社群平台X的帳號公開訴狀內容，並發文說明，「今天已經（向東京地方法院）提起訴訟，損害賠償請求刻意設定為1日圓，首先是希望釐清他們的行為是違法還是合法」。

前澤也說，「另外，我要求他們提供具體對策內容，說明他們為了對付詐騙廣告所做的努力（儘管我認為他們根本沒在努力），並要求他們的負責人以證人身分出庭應訊」。

前澤在發文最後表示，「若被認定違法的話，詐騙廣告的受害者將更容易請求損害賠償，且認為是防制詐騙的一大步，我會努力」。

日媒ORICON NEWS報導，關於社群媒體上冒用知名人士照片等資訊的「假廣告」問題，營運社群媒體Instagram、臉書（Facebook）的美國母公司Meta於4月16日在官網發布以「因應假冒名人的詐騙廣告對策」為題的長文。

Meta譴責線上詐騙「透過網路，以全世界的人為目標，威脅著社會全體」，並表示「Meta的政策禁止詐騙性質廣告，其中包含為了誤導或欺騙民眾而冒充名人、使用名人的畫面等資訊的廣告、發文等」。

Meta也說明，廣告審查結合「人工審查」與「自動檢測」，並反覆變更系統，且稱「審查團隊成員包含理解日語、日本文化背景、了解日文語意細微差別的人」。

而Meta在長文最後指出，「Meta正在採取行動根絕敝公司平台上的詐騙行為，並與執法機構合作。由於網路詐騙之後也會持續存在，我們認為，透過產業界、專家、相關機構之間的合作，採取全體社會規模的方式，在打擊詐騙取得進展方面至為重要。而Meta將致力於在這個過程中扮演應有的角色」。

對此，前澤4月16日透過自己的X帳號批評：「喂喂，首先，一句道歉在哪裡？怪給社會全體？若宣稱『審查團隊裡有理解日文、日本文化背景的人』，應該就能立刻判別我、堀江（貴文）等名人（的照片等）被詐騙廣告冒用吧？是在欺負人嗎？」

前澤友作是服飾網購業者ZOZO公司創辦人，今年4月以社群媒體上充斥著冒用他照片的投資詐騙廣告為由，表示計劃控告Meta，並與另外一名日本企業家崛江貴文在執政黨自民黨的研討會上，呼籲日本政府對此採取因應措施。

而日本4名受害者4月底以Meta疏於調查騙取金錢的內容為由，向神戶地方法院提起訴訟，要求Meta的日本法人Facebook Japan合同公司賠償約2300萬日圓（約新台幣489萬元）。

根據訴狀等，這4名提告的民眾，在Meta營運的臉書、Instagram等社群媒體上點進假借企業家前澤友作、西村博之等知名人士名義的投資詐騙廣告後，使用通訊軟體LINE聯絡宣稱是助理的人，並在指示下把投資資金匯到指定戶頭，4人受騙金額總計超過3200萬日圓（約新台幣681萬元）。