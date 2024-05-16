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網路股神出世？Roaring Kitty塑造散戶次文化 影響市場恆久遠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
網紅Roaring Kitty掀起遊戲驛站（GameStop）新一波漲勢，代表散戶交易的次文化。美聯社
網紅Roaring Kitty掀起遊戲驛站（GameStop）新一波漲勢，代表散戶交易的次文化。美聯社

迷因股遊戲驛站（GameStop）的股價突然在本周反彈直衝向上，這支股票突然又火起來，讓外界很傻眼。

這波新漲勢由社群平台X用戶「Roaring Kitty」引發，該帳號與以前任職財務顧問Keith Gill有關，他兩年前貼出系列影片分析GameStop的潛力，成功吸引外界關注，而這個帳號沉寂了兩年後於周一貼出哏圖，一名坐在椅子上的男子突然傾身向前、全神貫注，曾助推迷因股熱潮的鄉民論壇Reddit用戶立即再次瘋狂敲進GameStop。

由於目前的資金流入遠不如三年多前創下的最高單日紀錄，這次的狂熱很可能不持久——在本周一和周二連兩日飆漲179%後，周三大跌近20%——但值得留意的是，GameStop的本益比高達380。

華爾街日報評論，這也許基於一種特殊效應：當「股神」巴菲特和知名避險基金經理人、綠光資本（Greenlight Capital）創辦人David Einhorn看多或看空某支股票，他們的觀點經常能對交易價格產生持續的影響力，為那家公司創造出較高估值。而根據SocialRise，Reddit論壇股票版r/WallStreetBets自2021年號召散戶大軍參與「GameStop史詩級軋空聖戰」爆紅以來，會員數量一直穩步上升。這些人密切追蹤Roaring Kitty，讓他喊水會結凍。

隨著散戶交易的次文化一如既往地強大，Roaring Kitty的哏圖或謎樣訊息很可能扮演了巴菲特每年致波克夏公司股東函的角色，被細細分析解讀內藏的點點星星的投資智慧。

當然，Roaring Kitty的名氣很難像巴菲特一樣經久不衰，可能會與許多網路現象一樣退燒。但此事的重點在於，散戶抱團的力量日益強大，隨時準備將數千萬美元的資金投進少數幾支個股。有影響力的新晉網紅只要恰當發布迷因哏就能催動螞蟻雄軍的攻勢。

GameStop 哏圖 巴菲特

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