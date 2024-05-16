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日本第1季GDP萎縮甚於所料 恐打亂日銀下半年升息布局

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀無法無視GDP數據不如預期的情況，這不是他們可以立即再次升息的情況。歐新社
日銀無法無視GDP數據不如預期的情況，這不是他們可以立即再次升息的情況。歐新社

日本第1季經濟陷入萎縮，反映消費者和企業減少支出，可見日本經濟復甦仍然脆弱，也增添日本銀行（央行）考慮下一次升息時機的變數。

日本內閣府周四公布初步數據顯示，第1季日本國內生產總值(GDP)與上季比較折算年率萎縮2.0%，比彭博調查經濟專家原估萎縮1.2%還差。相較去年同期，日本第1季萎縮0.2%。

占經濟規模逾半的民間消費季比萎縮0.7%，連續四季下降，也是2009年以來最長頹勢。民間需求重要指標資本支出下滑0.8%，也不如分析師原料。

決策官員如今寄望薪資上漲和6月開始降低所得稅會刺激疲軟的消費。今年能登地區發生的地震以及豐田汽車旗下大發（Daihatsu）拖累經濟的影響預計也將消退。

SMBC日興證券首席市場分析師丸山義正說：「日本經濟在第1季觸底。儘管服務業消費仍存在不確定性，但由於工資上漲，本季經濟肯定會反彈。」

日本GDP不如市場所料的數據發布後，日圓兌美元繼續挺升。 東京時間接近中午，日圓兌美元升值0.6%，報154.01，延續紐約匯市因美國公債殖利率下滑而勁升近1%之勢。

日本金融股則大跌，投資人預料日銀升息時機會挪後。東證股價指數（Topix）金融股大跌2.5%，其中三菱日聯金融集團重挫5.5%。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康說：「日銀不能忽視這些GDP數據。這根本不是他們可以立即再次升息的情況。」「我不認為他們可以在7月採取行動。他們須等待8月的第2季GDP數據。」

伊藤忠綜研高級研究員Hiroshi Miyazaki說，「價格上漲尤其是日用品價格上漲，導致消費者信心降溫。」「就未來的消費趨勢而言，我預計工資上漲和物價上漲將相互抵銷。」

日本經濟 消費者 薪資

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