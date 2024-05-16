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「大賣空」貝瑞上季大買黃金ETF 出清多檔科技股

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）上季賣光多檔美國科技股，新買進黃金ETF。彭博資訊
電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）上季賣光多檔美國科技股，新買進黃金ETF。彭博資訊

根據周三公布的提交給美國證管會13F文件，電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）的Scion資本管理公司在第1季度出清了Google母公司Alphabet以及亞馬遜持股，同時買進投資實體黃金ETF

貝瑞因在全球金融危機爆發前做空房貸債券而成名，他的這段故事被拍成電影《大賣空》。

最新的法定揭露文件顯示，貝瑞今年第1季的投資組合有了顯著改變。他的Scion公司上季除了賣掉Alphabet和亞馬遜（Amazon）股票，也出清了Big Lots、Booking Holdings、美高梅國際酒店集團、甲骨文（Oracle）和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）等總計14檔持股。

上季貝瑞除了新買進Sprott Physical Gold Trust這檔黃金ETF（代號PHYS）外，另新增的兩個主要標的為醫療保險公司Cigna、英國石油（BP）。新增投資當中，最多的資金配置給黃金ETF，購入股數440,729股，占投資組合7.37%，價值762萬美元。買進Cigna股數2萬股，占投資組合7.02%，價值726億美元；英國石油17.5萬股，投資組合占比6.37%，價值659萬美元。

貝瑞同時增持了中國大陸企業阿里巴巴和京東這兩家公司的股票。

ETF 黃金

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