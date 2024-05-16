聽新聞
test
0:00 / 0:00
「大賣空」貝瑞上季大買黃金ETF 出清多檔科技股
根據周三公布的提交給美國證管會13F文件，電影《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）的Scion資本管理公司在第1季度出清了Google母公司Alphabet以及亞馬遜持股，同時買進投資實體黃金的ETF。
貝瑞因在全球金融危機爆發前做空房貸債券而成名，他的這段故事被拍成電影《大賣空》。
最新的法定揭露文件顯示，貝瑞今年第1季的投資組合有了顯著改變。他的Scion公司上季除了賣掉Alphabet和亞馬遜（Amazon）股票，也出清了Big Lots、Booking Holdings、美高梅國際酒店集團、甲骨文（Oracle）和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）等總計14檔持股。
上季貝瑞除了新買進Sprott Physical Gold Trust這檔黃金ETF（代號PHYS）外，另新增的兩個主要標的為醫療保險公司Cigna、英國石油（BP）。新增投資當中，最多的資金配置給黃金ETF，購入股數440,729股，占投資組合7.37%，價值762萬美元。買進Cigna股數2萬股，占投資組合7.02%，價值726億美元；英國石油17.5萬股，投資組合占比6.37%，價值659萬美元。
貝瑞同時增持了中國大陸企業阿里巴巴和京東這兩家公司的股票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言