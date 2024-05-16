瑞典降息推動歐洲央行和美聯準會降息預期升溫

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，瑞典央行降息帶來利多消息，中國大陸及歐洲出現積極經濟訊號，但被紅海航運中斷和美國低收入消費者壓力的影響。

央行聚焦：降息趨勢漸強

• 瑞典央行本世紀首次在緊縮週期後領先美國聯準會降息。各國央行都在根據自身情況作出貨幣政策決策，當本國經濟資料顯示已經是時候降息時，它們不會再等待美國聯準會再採取行動。

• 在瑞典央行降息前，瑞士央行在3月出人意料地宣佈降息。預期第2季結束前還會有更多央行宣佈降息。英國央行行長曾暗示距離首次降息可能已經不遠，且英國央行的降息幅度可能超出市場在當前預測期中的預估。

紅海航運中斷導致延誤，成本上升

•自去(2023)年12月以來，船運公司不得不改道而行以避開青年運動武裝，而目前的“危險區域”進一步擴大。

• 這導致航行時間更長，成本更高。航運公司馬士基（Maersk）警告，由此引發的連鎖反應包括嚴重擁堵和延誤，將導致遠東至北歐和地中海航線的運力在第2季減少約15%至20%。

• 馬士基一直被視作全球貿易的領頭羊，因此將格外關注對商品通膨的影響。將關注紐約聯邦準備銀行全球供應鏈壓力指數(New York Fed Global Supply Chain Pressure Index)等指標。

歐洲和英國出現令人鼓舞的經濟成長跡象

•歐元區3月零售額較上季成長0.8%，超出預期。歐元區4月服務業採購經理人指數(PMI)達到53.3，創11個月以來新高，同時也超出預期和過去資料。 歐洲央行降息似乎已成定局，這也是Stoxx 600指數表現強勁的部分原因，該指數於上周反彈創下歷史新高。

•英國國內生產毛額在經歷前兩季相當溫和的下跌後，第1季GDP成長了0.6%。富時100指數也在上周創下歷史新高，這毫無疑問同樣是受惠於經濟數據改善，以及英國央行更趨鴿派的態度。

中國大陸服務業出現正面成長並展現強勁實力

• 五一勞動節假期間，大陸國內旅遊出遊合計2.95億人次，較疫情前高出28%。大陸4月財新服務業採購經理人指數（Caixin Services PMI ）達到52.5，仍位於擴張區間。

• 大陸股市近期展現強勁表現，截至2024年5月10日，MSCI中國指數一個月內上漲10.6%。

更多跡象顯示美國低收入消費者面臨不利因素

•財報季重點主題之一可能就是美國經濟的“雙速”(two-speed)或分化。富裕家庭繼續表現良好，低收入家庭則承受巨大壓力。 這從信用卡拖欠率上升和低收入家庭的消費信心下滑等整體資料當中便可看出。

美國消費者對通膨預期較高

•美國5月消費者通膨預期的初值顯示，未來一年通膨預期從3.1%飆升至3.5%。這是2023年11月以來的最高水準。此外，相關調查還顯示，消費者信心指數顯著下滑，從4月的77.2降至5月初值67.4。

•值得一提的是，今年密西根大學消費者調查正逐漸從電話調查轉向網路調查。為什麼這很重要？因為隨著調查方式的改變，尋找其他消費者通膨預期數據（例如紐約聯邦儲備銀行）以獲得更深入的了解似乎是明智的。

•紐約聯邦儲備銀行消費者調查顯示，未來一年通膨預期從3%大幅上升至3.3%（但仍低於過去12個月3.5%的均值）。好消息是，未來三年的長期預期實際上從2.9%降至2.8%。而美國聯準會更關注的是長期通膨預期。