打擊中國車再出招 雷蒙多：秋天發布限制中國聯網汽車規則

據路透社，美國商務部長吉雷蒙多周三表示，她的部門計劃在今年秋天發布針對中國聯網汽車的擬議規則，理由是美國人的數據存在國家安全風險。

雷蒙多曾次上周表示，在拜登政府二月份對中國汽車進口是否構成國家安全風險展開調查後，美國可能會採取「極端行動」，禁止中國聯網汽車或對其實施限制。

報導稱，連網汽車具有允許互聯網訪問的板載整合網路硬體，使它們能夠與車輛內部和外部的設備共享數據。雷蒙多周三對美國參議院委員會表示：「我們預計將在今年秋天做出排除。」她補充道，「國家安全風險相當大……我們決定採取行動，因為這確實是一件嚴重的事情。」

雷蒙多表示，連網車輛「擁有數千個感測器、數千個晶片——它們由軟體控制，對於中國製造的汽車來說，這些軟體來自北京。它們知道駕駛員要去哪裡、駕駛模式是什麼，你在你的車裡說了什麼，有很多關於美國人的數據會直接傳回北京。」

報導說，中國外交部先前敦促美國「尊重市場經濟法則和公平競爭原則」。外交部辯稱，中國汽車在全球的受歡迎程度並不是因為「所謂的不公平做法」，而是因為中國汽車在激烈的市場競爭中脫穎而出，並且具有技術創新。

白宮二月表示，商務部展開調查是因為車輛「收集了大量有關駕駛員和乘客的敏感數據（並且）定期使用攝影機和感測器記錄有關美國基礎設施的詳細資訊」。

雷蒙多周三表示，「這與國會採取行動的 TikTok 威脅並沒有完全不同」，虵指的是上個月美國通過旨在迫使中國母公司字節跳動剝離 TikTok 在美國的資產，否則將面臨禁令的法案。

雷蒙多重申了先前的說法，即「理論上，如果路上有幾百萬輛汽車並且軟體被禁用，你可以想像最災難性的結果。」

拜登政府日前宣布，將對中國製造的汽車徵收四倍關稅，並對電動車電池、零件和關鍵礦物徵收新關稅。美國官員也面臨新的壓力，要求限制中國從墨西哥進口電動車。聽證會結束後，雷蒙多拒絕就擬議中規則的具體內容發表評論。當被問及它是否將涵蓋中國汽車製造商在墨西哥組裝的車輛時，她說：「我們必須弄清楚。目前仍在處理中。」

而在聽證會上，她表示商務部正在追蹤有關中國汽車製造商計劃在墨西哥組裝汽車的公開報導。她希望確保他們無法避免美國新關稅。雷蒙多表示：「我們將採取一切必要措施，確保中國不會利用墨西哥來規避這些新關稅。」