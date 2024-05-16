巴菲特超愛保險股 最新敲進的安達為何受他青睞？

「股神」巴菲特的波克夏公司從去年開始祕密敲進的標的終於曝光，答案是總部位於蘇黎世的安達保險集團（Chubb），這不但再度凸顯巴菲特熱愛金融保險股的偏好，也顯示了他向來秉持「以便宜股價買進好公司」的價值投資哲學。

根據最新監管文件，波克夏在截至3月底止擁有67億美元安達股票，相當於持有安達6.4%的股權，安達也躍居波克夏的第九大持股部位。波克夏修改了先前的文件，顯示從2023年下半年開始，就開始買進安達。

巴隆周刊分析，波克夏請求美國證管會（SEC）給予暫時不揭露這項購股行動的保密待遇，或許是因為巴菲特希望在不向其他投資人公開消息的情況下買進安達股票，以免推高股價。

安達在去年年中的股價大約每股190美元左右，今年3月末的股價約每股259美元，代表波克夏是在這一股價區間中陸續敲進。安達股價15日收盤報每股252.97美元，今年來累計漲幅約12%，略高於大盤標普500指數的11%漲幅。

這檔股票看起來便宜。根據FactSet的資料，在本周稍早，以未來12個月獲利預估來看，安達的本益比為11.3倍，低於標普500指數的20.6倍和金融股15.3倍

如今在波克夏的前十一大持股中，有五檔是金融股，包括美銀、美國運通、穆迪、安達與花旗集團。

波克夏對保險產業涉足很深，持有從汽車保險巨擘Geico、再保巨頭通用再保險公司（General Re）、國家賠償公司（National Indemnity）以及多家產險與壽險服務業者。此外，該公司持有Aon（怡安保險）股票，先前也押注了包括威達信集團（Marsh & McLennan）在內的競爭同業。

保險是波克夏的主要業務，巴菲特在最近寫給股東的信中表示，「產險與意外傷害險業務是波克夏茁壯與成長的核心」，協助產生能夠再投資的流動資金。

安達是美國最大產險與意外險保險業者之一，在全球54國營運。保險業者Ace Limited在2016年以295億美元現金家股票的方式收購原先的安達公司，接著讓合併的公司沿用安達的名字。現任安達執行長埃文‧格林伯格（Evan Greenberg）是莫里斯·格林伯格（Maurice Greenberg）的兒子，後者是保險巨擘AIG的前董事長與前執行長。

安達保險業務涵蓋廣泛，提供包括從網路資安攻擊到海運保險等。美國3月底發生巴爾的摩港大橋遭一艘貨櫃船撞崩的事件，那座橋就是由安達所承保。據報導，安達準備為此向馬里蘭州理賠3.5億美元。