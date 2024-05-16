快訊

中和摩鐵殺小姊弟！吸毒母凌晨裁定羈押禁見

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

巴菲特的波克夏上季出清惠普持股 減持蘋果、買進安達

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
巴菲特5月初出席波克夏年度股東大會，坐著高球車在周邊活動會場中移動。 路透
巴菲特5月初出席波克夏年度股東大會，坐著高球車在周邊活動會場中移動。 路透

根據股神巴菲特波克夏公司所提報的F13文件，今年第1季，波克夏賣出惠普、雪佛龍、蘋果、派拉蒙等公司的股票。其中一些減持行動，已經在公司本月稍早的10-Q文件中揭露過。

波克夏第1季再賣2,300萬股的惠普（HP）股票，出清了惠普持股。波克夏對這家個人電腦與印表機公司的投資，最多時持股占10%以上，在去年幾季連續大量拋售後，今年第1季繼續賣光。

波克夏上季賣了1.16億股蘋果（Apple）股票。截至3月31日，對蘋果的持股數為7.89億股，價值大約1,500億美元，占波克夏投資組合的40%。處分蘋果股票的行動已在10-Q揭露了。

目前波克夏的股票投資組合總計價值約3,700億美元。

在第1季，波克夏減持影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）5,580萬股，在季末時，持有的派拉蒙股票剩下750萬股。基於巴菲特本人在這個月初波克夏年度股東大會上說法，波克夏當時已完全出清派拉蒙股票，顯然，公司在第1季後投資組合剔除了派拉蒙。

波克夏對派拉蒙持股最多時，曾經達到9,500萬股。Edward Jones分析師James Shanahan估計，波克夏對派拉蒙的投資損失總計約18億美元。

波克夏上季也賣掉300萬股雪佛龍（Chevron）股票，持股數降至1.23億股。

買進的股票方面，波克夏持續加碼投資Liberty Sirius XM，Liberty Sirius XM是衛星廣播公司Sirius XM的一檔追蹤股票。上季波克夏再敲進3,500萬股Liberty Sirius XM，季末持股數增至9,800萬股。對這檔股票的購買也已在先前其他申報文件中提過。

這份最新的13F文件也揭露，波克夏在第1季買進保險公司安達（Chubb）股票，季末持股2,590萬股，占安達6%股權，目前價值約66億美元。

保險 巴菲特 波克夏

延伸閱讀

台股破2.1萬…持有0050、006208大盤相關ETF會很有感！ 專家：別只是不敢下手的旁觀者

社論／無關接班 巴菲特現象不會劃下句號

搭檔蒙格逝世後 93歲巴菲特現身股東年會…波克夏下一步如何走？

1分拆解股神Q&A！波克夏走進「後巴菲特蒙格時代」策略有何不同？能力圈將擴至這國

相關新聞

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸！釀成至少1人重傷

ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午，台積電位於亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。

美共和黨眾議員提議 對陸製無人機課徵30%關稅 且每年加徵5%

路透報導，美國眾議院共和黨籍議員周三提議立法，對中國大陸製無人機課徵的關稅要提高到30%，並在2030年前禁止進口含有大...

巴菲特的波克夏上季出清惠普持股 減持蘋果、買進安達

根據股神巴菲特的波克夏公司所提報的F13文件，今年第1季，波克夏賣出惠普、雪佛龍、蘋果、派拉蒙等公司的股票。其中一些減持...

美元大跌 通膨和零售銷售數據強化9月降息預期

美元兌主要貨幣周三全面下跌，美國4月消費者物價顯示第2季通膨恢復降溫趨勢，升高聯準會（Fed）最早於9月降息的希望。

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

國際油價周三（15日）收漲，因美國公布的數據顯示通膨降溫、零售銷售不如預期，帶動市場的降息預期與投資人的風險偏好，這也激...

巴菲特的神祕持股揭曉！擁有67億美元安達保險股票

「股神」巴菲特的波克夏公司終於在一份新的監管文件中公布了數個月來保密的投資部位，也就是對保險業者安達（Chubb）擁有6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。