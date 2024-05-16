巴菲特的波克夏上季出清惠普持股 減持蘋果、買進安達

根據股神巴菲特的波克夏公司所提報的F13文件，今年第1季，波克夏賣出惠普、雪佛龍、蘋果、派拉蒙等公司的股票。其中一些減持行動，已經在公司本月稍早的10-Q文件中揭露過。

波克夏第1季再賣2,300萬股的惠普（HP）股票，出清了惠普持股。波克夏對這家個人電腦與印表機公司的投資，最多時持股占10%以上，在去年幾季連續大量拋售後，今年第1季繼續賣光。

波克夏上季賣了1.16億股蘋果（Apple）股票。截至3月31日，對蘋果的持股數為7.89億股，價值大約1,500億美元，占波克夏投資組合的40%。處分蘋果股票的行動已在10-Q揭露了。

目前波克夏的股票投資組合總計價值約3,700億美元。

在第1季，波克夏減持影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）5,580萬股，在季末時，持有的派拉蒙股票剩下750萬股。基於巴菲特本人在這個月初波克夏年度股東大會上說法，波克夏當時已完全出清派拉蒙股票，顯然，公司在第1季後投資組合剔除了派拉蒙。

波克夏對派拉蒙持股最多時，曾經達到9,500萬股。Edward Jones分析師James Shanahan估計，波克夏對派拉蒙的投資損失總計約18億美元。

波克夏上季也賣掉300萬股雪佛龍（Chevron）股票，持股數降至1.23億股。

買進的股票方面，波克夏持續加碼投資Liberty Sirius XM，Liberty Sirius XM是衛星廣播公司Sirius XM的一檔追蹤股票。上季波克夏再敲進3,500萬股Liberty Sirius XM，季末持股數增至9,800萬股。對這檔股票的購買也已在先前其他申報文件中提過。

這份最新的13F文件也揭露，波克夏在第1季買進保險公司安達（Chubb）股票，季末持股2,590萬股，占安達6%股權，目前價值約66億美元。