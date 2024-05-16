台灣對德國綠地投資創新高 台積電扮要角

根據德國聯邦貿易與投資署最新發布的「2023年外國企業直接投資報告」，台灣在德國的綠地投資（green field investment）總額創下歷史新高，台積電在德勒斯登的晶圓廠投資計劃，成為此趨勢的關鍵推動力。

隸屬德國經濟與環境部的聯邦貿易與投資署（GTAI）每年會發布外國企業在德直接投資報告（FDI），該報告根據自德國16個聯邦州收集到的訊息，詳細分析和總結前一年不包括併購交易的外國企業，在德國新建和擴展的投資數據。

根據14日發布的最新報告，去年台灣在德國的綠地投資項目數量達13個，比2022年的11個增長18%，且投資總額創下新高。

報告顯示，台灣對德投資主要集中在電子與自動化（38%）、能源與資源（23%）及移動與物流（15%）等戰略性領域；而台灣企業在德國的業務活動則涵蓋業務與行銷（41%）、商業服務（24%）及研發製造（18%）。

德國聯邦貿易與投資署專家表示，台積電主導的歐洲半導體製造公司（ESMC）德勒斯登設廠案總投資額約100億歐元（約新台幣3440億元），為有紀錄以來台灣在德國最大的綠地投資案。

該署總經理哈蒂格（Achim Hartig）接受「商務日報」（Handelsblatt）採訪時指出，儘管歷經景氣低迷和能源價格上漲，外國企業對德國的投資規模顯著提高。

包括台積電德勒斯登廠、美國Wolfspeed薩蘭邦晶圓廠、英國石油公司BP在北海的風力發電等都是超過10億歐元的大型投資，其中台積電德勒斯登廠案的規模在所有外國企業直接投資案中居第一。

他強調，2023年，德國共吸引了348億歐元來自外國企業的新設和擴展投資，比2022年的253億歐元增長超過1/3，且多半集中於半導體、再生能源及製藥等面向未來的關鍵產業領域。