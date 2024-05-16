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美元大跌 通膨和零售銷售數據強化9月降息預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
隨美國公債殖利率下挫，日圓兌美元周三勁升近1%至154.88。路透
隨美國公債殖利率下挫，日圓兌美元周三勁升近1%至154.88。路透

美元兌主要貨幣周三全面下跌，美國4月消費者物價顯示第2季通膨恢復降溫趨勢，升高聯準會（Fed）最早於9月降息的希望。

此外，美國上月零售銷售意外持平，也讓市場對Fed接下來降息更有信心。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤下跌0.6%，報104.35，其中對日圓下跌最重。日圓兌美元勁升近1%至154.88。

歐元升值0.5% 至1.0877美元，英鎊升值0.7%至1.2675美元。

金融市場對今日公布的CPI數據表示歡迎。但零售銷售的放緩為市場提供了真正的確據。

紐約Bernstein Private Wealth Management高級投資策略師Roosevelt Bowman說：「你去看電影裡的男主角，男配角搶了風頭，那就是零售銷售，真正推動了今天整個市場的價格走勢。」

美國商務部周三公布，上月零售銷售持平，而3月零售銷售增幅略微向下修正為0.6%。此前的報告顯示，3月零售銷售成長0.7%。

不過，Bowman認為，今天數據不會改變Fed對近期通膨的展望，卻會導致市場買進公債，並拋售美元。

美國10年期公債殖利率下跌9個基點，至4.35%；2年期公債殖利率下跌8個基點，至4.73%。

根據LSEG的數據，期貨交易商反映Fed 在9月會降息24個基點，到12月降息近51個基點。

Fed 美國 通膨

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