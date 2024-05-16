油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

國際油價周三（15日）收漲，因美國公布的數據顯示通膨降溫、零售銷售不如預期，帶動市場的降息預期與投資人的風險偏好，這也激勵金價勁揚逾1%，升至近一個月最高。

油價收漲

布蘭特原油7月期貨上漲0.37美元，漲幅0.5%，收每桶82.75美元；西德州原油6月期貨上漲0.61美元，漲幅0.8%，收每桶78.63美元。

這使得布蘭特原油對西德州原油的溢價降至3月28日以來最低。溢價收斂使得能源公司派船到美國提貨出口原油的利潤降低。

稍早，利空的國際能源署報告助推這兩大指標合約進入技術性超賣區域，油價寫下2月以來的最低點。周二，兩大指標合約均收於3月12日以來的最低點。

然而，在美國數據顯示原油庫存下降幅度超過預期，以及通膨數據疲軟助長了今年的降息預期之後，油價逆轉了方向。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國原油庫存減少了250萬桶，遠高於路透調查預測的減少50萬桶。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示 :「原油庫存減少的主要原因是煉油廠產能利用率提高...煉油廠終於認真對待這個問題，終於提高了一點利用率。」

金價勁揚超過1% 接近一個月來最高

現貨金價15日收盤上漲1.2%，報每英兩2,385.99美元；6月交割的美國黃金期貨收高1.5%，結算價報每英兩2,394.90美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，美國消費者物價指數（CPI）數據「可能是一個早期跡象，暗示隨著時間的推移通膨將降溫，聯準會將開始降息」。

美國4月CPI月比上漲0.3%，低於經濟學家預期的0.4%， 3月為上漲0.4%，這暗示通膨率在第2季初恢復下降趨勢，提振了金融市場對9月降息的預期。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易商目前認為美國9月降息的可能性約為74%。

現貨銀跳漲3.6%，至每英兩29.61美元；鈀金上漲3%，至每英兩1,007.19美元；白金攀升逾3%，至每英兩1,062.20美元，觸及近一年最高。