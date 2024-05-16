快訊

中和摩鐵殺小姊弟！吸毒母凌晨裁定羈押禁見

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周三（15日）收漲，因美國公布的數據顯示通膨降溫、零售銷售不如預期，帶動市場的降息預期與投資人的風險偏好，這也激勵金價勁揚逾1%，升至近一個月最高。

油價收漲

布蘭特原油7月期貨上漲0.37美元，漲幅0.5%，收每桶82.75美元；西德州原油6月期貨上漲0.61美元，漲幅0.8%，收每桶78.63美元。

這使得布蘭特原油對西德州原油的溢價降至3月28日以來最低。溢價收斂使得能源公司派船到美國提貨出口原油的利潤降低。

稍早，利空的國際能源署報告助推這兩大指標合約進入技術性超賣區域，油價寫下2月以來的最低點。周二，兩大指標合約均收於3月12日以來的最低點。

然而，在美國數據顯示原油庫存下降幅度超過預期，以及通膨數據疲軟助長了今年的降息預期之後，油價逆轉了方向。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國原油庫存減少了250萬桶，遠高於路透調查預測的減少50萬桶。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示 :「原油庫存減少的主要原因是煉油廠產能利用率提高...煉油廠終於認真對待這個問題，終於提高了一點利用率。」

金價勁揚超過1% 接近一個月來最高

現貨金價15日收盤上漲1.2%，報每英兩2,385.99美元；6月交割的美國黃金期貨收高1.5%，結算價報每英兩2,394.90美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，美國消費者物價指數（CPI）數據「可能是一個早期跡象，暗示隨著時間的推移通膨將降溫，聯準會將開始降息」。

美國4月CPI月比上漲0.3%，低於經濟學家預期的0.4%， 3月為上漲0.4%，這暗示通膨率在第2季初恢復下降趨勢，提振了金融市場對9月降息的預期。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易商目前認為美國9月降息的可能性約為74%。

現貨銀跳漲3.6%，至每英兩29.61美元；鈀金上漲3%，至每英兩1,007.19美元；白金攀升逾3%，至每英兩1,062.20美元，觸及近一年最高。

油價 美國 通膨

延伸閱讀

美四月通膨趨緩 開降息之門

美日歐股 經理人按讚

美4月CPI比預期溫和！Fed降息希望不滅 道瓊期指漲190點、美債殖利率跌

金價勁揚逾1%美降息押注升溫 油價小漲反映中國需求上揚

相關新聞

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸！釀成至少1人重傷

ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午，台積電位於亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。

美元大跌 通膨和零售銷售數據強化9月降息預期

美元兌主要貨幣周三全面下跌，美國4月消費者物價顯示第2季通膨恢復降溫趨勢，升高聯準會（Fed）最早於9月降息的希望。

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

國際油價周三（15日）收漲，因美國公布的數據顯示通膨降溫、零售銷售不如預期，帶動市場的降息預期與投資人的風險偏好，這也激...

巴菲特的神祕持股揭曉！擁有67億美元安達保險股票

「股神」巴菲特的波克夏公司終於在一份新的監管文件中公布了數個月來保密的投資部位，也就是對保險業者安達（Chubb）擁有6...

費半給力 台積電ADR換算台股首度衝上千元大關

台積電ADR周三上漲2.4%，換算台北交易股價首度衝上1,000元大關，晉升千金股之列。

Fed官員：支持降息前想看到更多通膨降溫進展

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）周三在CPI數據公布後對通膨放緩表示歡迎，但稱通膨仍有進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。