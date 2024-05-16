巴菲特的神祕持股揭曉！擁有67億美元安達保險股票

「股神」巴菲特的波克夏公司終於在一份新的監管文件中公布了數個月來保密的投資部位，也就是對保險業者安達（Chubb）擁有67億美元持股，終結這幾個月來外界對巴菲特「神祕選股」的各種臆測。

波克夏15日公布，已經買進總部位於蘇黎世的保險集團安達接近2,600萬股股票，價值67億美元。截至3月底，這家產險與意外險公司成為波克夏的第九大持股部位。

波克夏入股的消息傳出後，安達的股價在美股盤後飆漲近7%，至每股271.50美元。今年來截至15日收盤，安達股價累計上漲約12%。

波克夏是從2023年就已經開始積累安達的股票，但先前沒有對外公開，原因是美國證管會（SEC）允許波克夏予以保密。該公司已經連續兩季沒有公開買進安達股票的資訊。這也是波克夏相對罕見要求這種保密待遇，上一回這類保密敲進持股的行動，是2020年買進石油巨擘雪佛龍（Chevron）和威瑞森電信（Verizon）之時。

馬里蘭大學史密斯商學院財金教授凱斯（David Kass）解釋為何波克夏希望在累積大量持股時希望獲得保密待遇，他說：「數百萬人會跟進巴菲特的行動。巴菲特對這一問題比其他更為敏感。」

巴菲特的公司在保險產業有可觀的投資，持股範圍從汽車保險巨擘Geico、再保巨頭通用再保險公司（General Re）以及多家產險與壽險服務業者。波克夏也在2022年以116億美元收購保險公司Alleghany 。

不過，波克夏近期出脫兩家保險公司持股，包括Markel Group與Globe Life。

同樣在周三公布的另一份報告顯示，波克夏在銀行股、保險與金融公司的持股增加，但對其他產業減碼，包括消費者產品股。