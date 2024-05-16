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費半給力 台積電ADR換算台股首度衝上千元大關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三上漲2.4%，換算台北交易股價首度衝上1,000元大關，晉升千金股之列。

台積電收在歷史新高155.58美元，再創收盤新高，較台北交易溢價為19.4%。費城半導體指數大漲2.9%。

美股三大指數周三收盤同創高，美國4月消費者物價（CPI）降溫，緩解外界對通膨頑強可能阻止聯準會（Fed）今年內降息的疑慮。標普500指數和納斯達克指數漲幅均超過1%，

那斯達克綜合指數上漲231.21點，漲幅1.4%，收在16,742.39點，連續二日創下收盤新高。標普500指數漲61.47點，漲幅1.2%，收在5,308.15點。道瓊工業指數漲349.89點，漲幅0.9%，收在39,908.00點。

輝達（Nvidia）上漲3.6%，超微（AMD）上漲超過4%。

台灣加權股價指數周三上漲161.36點，收在21,147.21點。台積電漲1.7%，收在839元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 172.69 +2.29 151.00 14.39

中華電 CHT 125.44 +0.91 125.50 -0.05

台積電 TSM 1,001.00 +2.39 839.00 19.38

聯電 UMC 52.72 -0.36 51.80 1.78

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數 標普

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