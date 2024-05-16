費半給力 台積電ADR換算台股首度衝上千元大關

迪士尼上週公布了 2024 財年第2季財報，整體營收符合華爾街預期，Disney+ 和 Hulu 更在本季首次實現盈利，但由於全年調整後EPS成長目標為25%，低於市場預期的25.5%，使迪士尼股價在財報發布後大跌了約10%...

2024-05-16 07:00