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美股三大指數同創新高 CPI降溫重燃降息預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國4月消費者物價（CPI）降溫，緩解外界對通膨頑強可能阻止聯準會（Fed）今年內降息的疑慮。路透
美國4月消費者物價（CPI）降溫，緩解外界對通膨頑強可能阻止聯準會（Fed）今年內降息的疑慮。路透

美股三大指數周三收盤同創高，美國4月消費者物價（CPI）降溫，緩解外界對通膨頑強可能阻止聯準會（Fed）今年內降息的疑慮。標普500指數和納斯達克指數漲幅均超過1%，

那斯達克綜合指數上漲231.21點，漲幅1.4%，收在16,742.39點，連續二日創下收盤新高。標普500指數漲61.47點，漲幅1.2%，收在5,308.15點。道瓊工業指數漲349.89點，漲幅0.9%，收在39,908.00點；標普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數 3 月 21 日以來首度在同一天創下歷史新高。

美國10年期公債殖利率下跌至 4.354%，連續三天下跌。

對利率敏感的半導體大漲，費城半導體指數大漲2.9%，台積電ADR大漲2.4%，換算台北交易股票首度站1,000元。

輝達（Nvidia）上漲3.6%，帶動標普500指數創下歷史新高。其他大型股也上漲，微軟漲1.7%，蘋果漲幅為1.2%。

美超微電腦（Super Micro Computer）大漲15.8%，在標普500指數成份股中漲幅最大。而超微（AMD）上漲超過4%。

美國勞工部周三公布，4月CPI較去年同期相比上漲3.4%，自3月的年增幅3.5%減緩。

Infrastructure Capital Management 執行長Jay Schmidt說：「我們認為通膨將在未來幾個月繼續下降，這對股市將是利多。」

美國4月零售銷售停滯不前，之前兩個月的增幅也下修，表明借貸成本升高和家庭債務增加促使消費者更加謹慎。

狂漲兩天的迷因股周三漲勢戛然而止。GameStop和AMC娛樂分別下跌了18.9%和20%，但本周漲幅仍分別超過125%和88%。

指數 標普 美國 美股

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