美四月通膨趨緩 開降息之門

美國公布四月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅比預期小，顯示通膨下滑趨勢在第一季中斷後，於第二季初又恢復走下坡，支持金融市場對聯準會（Ｆｅｄ）九月啟動降息、今年將降兩次的看法。而四月ＣＰＩ緩和下來，讓市場鬆一口氣，美股標普五百期指勁漲、美元走軟、美國十年期公債殖利率陡降。

美國勞工部勞動統計局（ＢＬＳ）十五日公布，四月ＣＰＩ較三月攀升百分之○點三，升幅比三月及二月的百分之○點四減緩。ＣＰＩ年增幅從三月的百分之三點五下滑至百分之三點四。路透訪調經濟學家原先預估上月整體ＣＰＩ月增百分之○點四、年增百分之三點四。

剔除波動大的食物與能源項目，四月核心ＣＰＩ月增率為百分之○點三，與經濟學家預期相符，且比三月的百分之○點四下滑。值得注意的是，備受聯準會決策官員關注的核心ＣＰＩ年增率從三月的百分之三點八降至百分之三點六，符合市場預期，且為二○二一年四月來最小年比增幅。

美國整體ＣＰＩ年增幅在二○二二年六月攀上百分之九點一的峰頂後迅速下滑，但今年首季通膨減緩進展停頓。四月ＣＰＩ報告發布前，金融市場預期今年聯準會可望降息一、兩次，最快十一月啟動。報告出爐後，交易員預期年底前將降息兩次，可能九月就啟動。

芝商所FedWatch網站顯示，交易員如今預期聯準會 七月降息機率約有百分之卅七，高於十四日的百分之廿七；預期九月降息機率躍升到百分之六十；預期今年降息至少兩次、合計降兩碼（○點五個百分點）的機率從百分之五十七升至百分之六十八。

嘉信理財固定收益策略師瓊絲說：「這份報告開啟今年稍後降利率之門。」但她認為，接下來幾個月的數據也必須顯示通膨遞減，聯準會降息才可能付諸行動。

儘管四月的通膨趨勢減緩，但美國聯準會主席鮑爾十四日在荷蘭阿姆斯特丹發表演說時，他針對美國的通膨狀況指出，「我們並不預期這是一條平順之路，但通膨高於所有人的預期」，「我們對通膨下降的信心沒有之前那麼高」，第一季抗通膨缺乏進展，告訴「我們須有耐心，讓約束性的貨幣政策發揮效果」。

他說，「從很多、很多指標來看，目前政策具有約束性」，只有「時間才能判別」當局政策的約束力是否足夠，但重申下一步行動是升息的「機率非常低」。

展望未來，鮑爾表示，「我們預料經濟成長率將維持在百分之二以上，預料勞動市場將繼續恢復平衡，但仍然相當強勁，預期通膨將會回降，將逐月降至更類似去年的水準」。