美4月CPI年升3.4%增幅縮小 市場預期Fed 9月啟動降息

美國4月整體消費者物價指數（CPI）月升0.3%，年升3.4%，增幅都比3月小，核心CPI年增幅更創三年新低，顯示通膨下滑趨勢在第1季中斷後，於第2季初恢復走下坡，支持金融市場對聯準會（Fed）9月將啟動降息、今年將降兩次的看法。

美國CPI 美國勞工部勞動統計局（BLS）15日公布，4月CPI月比攀升0.3%，升幅比3月及2月的0.4%減緩。CPI年增幅從3月的3.5%下滑至3.4%。路透訪調經濟學家原先預估上月整體CPI月增0.4%、年增3.4%。

剔除波動大的食物與能源項目，4月核心CPI月增率0.3%，與學者預期相符，且比3月的0.4%下滑。值得注意的是，備受Fed決策官員關注的核心CPI年增率從3月的3.8%降至3.6%，符合預期，且為2021年4月來最小年比增幅。

美國整體CPI年增幅在2022年6月攀上9.1%的峰頂後迅速下滑，但今年首季通膨減緩進展停頓。在日前公布的4月生產者物價指數（PPI）勁揚後，4月CPI緩和下來，讓市場鬆一口氣。美股四大指數同步勁漲，標普500和那斯達克觸及空前新高；美元走軟，日圓一度狂升1%；美國10年期公債殖利率陡降10個基點至4.34%，是4月10日來最低。債券殖利率與價格走勢相反。

同日商務部公布，4月未經通膨調整的零售銷售，與前月相比持平，低於市場預期的上升0.4%；3月的零售銷售成長幅度也下修至0.6%，顯示借貸成本攀高和債務增加，已使消費者對支出更謹慎。

CPI報告發布前，金融市場預期今年Fed可望降息一、兩次，最快11月啟動。報告出爐後，交易員預期年底前將降息兩次，可能9月就啟動。芝商所FedWatch網站顯示，交易員如今預期Fed 7月降息機率約有37%，高於14日的27%；預期9月降息機率躍升到60%；預期今年降息至少兩次、合計降2碼（0.5個百分點）機率從57%升至68%。