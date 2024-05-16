美盯墨製陸電動車避稅

美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正密切關注中國大陸業者從墨西哥向美國出口汽車的任何企圖，並考慮如何阻止他們規避美國針對陸製電動車的關稅。

戴琪14日表示，政府正監控中國業者在墨西哥的動向，並對任何可能利用墨西哥新工廠進入美國汽車市場的跡象，保持高度警戒。

白宮同日才宣布，對從大陸進口的電動車關稅稅率提高三倍至100%，此舉主要是為美國車廠保護戰略成長領域。

戴琪接受彭博電視採訪時說：「我們都在關注這樣的情勢，也就是有中國企業在第三國購買土地設廠，並尋求進入美國市場的其他管道。」有中國企業一直在美國邊境以南購買土地。

此前稍早，戴琪在記者會上表示，美國貿易代表署（USTR）認真關切中國在墨西哥的擴張，當局正在「研議我們所有的工具，看看是否可以解決這個問題」。