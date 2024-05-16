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預示高利率將持續更久 鮑爾：抗通膨要更有耐心

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾（路透）
Fed主席鮑爾（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日對通膨與利率前景維持觀望態度，表示通膨高於所有人預期，官員對通膨下降的信心已下降，更加強調「耐心」，也預示目前的高利率水準將持續比原先料想的還久。

今年有決策投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅絲特同日發言基調，也呼應鮑爾的立場。

鮑爾在荷蘭阿姆斯特丹發表演說時，針對經濟情勢表示，「美國經濟表現非常良好，勞動市場非常強勁，家庭財務情況良好，消費支出與投資皆強，許多產業仍短缺勞工，截至目前為止，整體來看美國經濟數據相當良好」。

鮑爾談話重點
鮑爾談話重點

針對通膨，鮑爾表示，「我們並不預期這是一條平順之路，但通膨卻高於所有人的預期」，「我們對通膨下降的信心沒有之前那麼高」，第1季抗通膨缺乏進展，告訴「我們須有耐心，讓約束性的貨幣政策發揮效果」。

他說，「從很多、很多指標來看，目前政策具有約束性」，只有「時間才能判別」當局政策的約束力是否足夠，但重申下一步行動是升息的「機率非常低」。

展望未來，鮑爾表示，「我們預料經濟成長率將維持在2%以上，預料勞動市場將繼續恢復平衡，但仍然相當強勁，預期通膨將會回降，將逐月降至更類似去年的水準」。

他的最新說法，大致重申他1日在決策會議記者會發表的內容，因此市場對Fed降息時點預期幾乎沒有變動，6月按兵不動機率預估達96.7%，7月維持利率不變機率仍為72.7%，9月降息機率則是65.1%。

美國經濟 通膨 降息

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