Burberry獲利年減34%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

英國精品集團Burberry表示，去年度營業利益陡降34%，主要受最大市場中國大陸銷售銳減拖累。該公司也警告，今年上半年面臨挑戰。

Burberry志在讓這個擁有168年歷史的品牌朝更高階市場力爭上游，成為定義「現代英國奢華」的品牌。但該公司坦承，隨著奢侈品需求減緩，落實這個目標比預期艱辛。

Burberry 15日宣布，在止於3月的年度第4季，同店銷售年減12%，受中國大陸銷售滑落19%拖累。

調整後營業利益為4.18億英鎊（5.264億美元），落入下修至4.1億~4.6億英鎊的目標區間，但高於分析師預測的4.05億英鎊。

執行長艾克洛說，最新財報雖然不如公司所預期，但在品牌重新聚焦方面進展非常地良好。他說：「我們用過去一年來所學微調策略，同時適應外部環境。」他表示，仍舊對這項策略具有高度信心。

倫敦15日盤初，Burberry股價跌逾5%。過去一年來該股已腰斬。

Burberry 品牌

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