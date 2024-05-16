Burberry獲利年減34%
英國精品集團Burberry表示，去年度營業利益陡降34%，主要受最大市場中國大陸銷售銳減拖累。該公司也警告，今年上半年面臨挑戰。
Burberry志在讓這個擁有168年歷史的品牌朝更高階市場力爭上游，成為定義「現代英國奢華」的品牌。但該公司坦承，隨著奢侈品需求減緩，落實這個目標比預期艱辛。
Burberry 15日宣布，在止於3月的年度第4季，同店銷售年減12%，受中國大陸銷售滑落19%拖累。
調整後營業利益為4.18億英鎊（5.264億美元），落入下修至4.1億~4.6億英鎊的目標區間，但高於分析師預測的4.05億英鎊。
執行長艾克洛說，最新財報雖然不如公司所預期，但在品牌重新聚焦方面進展非常地良好。他說：「我們用過去一年來所學微調策略，同時適應外部環境。」他表示，仍舊對這項策略具有高度信心。
倫敦15日盤初，Burberry股價跌逾5%。過去一年來該股已腰斬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言